Coronavirus : pénurie de gels hydroalcooliques

Preuve que l’inquiétude grandit, après les masques de protection, les gels hydroalcooliques sont à leur tour en rupture de stock en France, où le nombre de cas confirmés s'élevait ce dimanche 1er mars à 130 depuis fin janvier.

Ces derniers jours, les Français se sont en effet rués dans de nombreux points de ventes – pharmacies, parapharmacies, et autres boutiques – afin de se procurer ces fameux flacons de solution aseptisante utilisée pour l'hygiène des mains alors que le ministre de la Santé, Olivier Véran, a appelé tous les Français ce samedi 29 février à la «vigilance».

Il a notamment rappelé les mesures de précaution, comme éternuer dans son coude, rester chez soi si on est malade, mais aussi «se laver les mains de manière très régulière», afin de limiter la propagation du virus. Une recommandation qui a été suivie au pied de la lettre. «Depuis une semaine, c'est de la folie. On en avait pas loin d'une centaine, et tout est parti.», a notamment raconté à France Bleu Sud Lorraine un pharmacien à Nancy. «Il y a eu un gros rush, on en a reçu une livraison de 100, les 100 flacons sont partis en deux-trois jours», a confié une autre pharmacienne.

Dans une pharmacie du centre-ville de Lille, où une dizaine de patients positifs au virus sont hospitalisés, les 800 unités commandées se sont également envolées en trois jours. Pour faire face à cette pénurie, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis au point une formule de solution désinfectante de substitution, rapporte La Dépêche. La composition de cette solution et le protocole d'élaboration ont été envoyés en urgence dans les pharmacies et les laboratoires de l'Hexagone pour une mise en vente de ce nouveau produit dans les officines dès cette semaine.

Bien qu'ils soient une alternative pratique et efficace pour lutter contre les bactéries, les gels hydroalcooliques ne doivent pas remplacer systématiquement le lavage des mains à l’eau et au savon. Il est recommandé de se frotter les ongles, le bout des doigts, la paume et l’extérieur des mains, les jointures et les poignets, et ce, pendant au moins 30 secondes, précise le ministère de la Santé, avant de se sécher les mains avec une serviette propre ou à l’air libre.