Coronavirus : quels sont les aliments et produits à avoir chez soi en cas de quarantaine ?

En cas de crise sanitaire prolongée, il est fortement recommandé aux populations de stocker chez elles des aliments, des médicaments et d'autres produits. Passage en revue des différents articles requis pour une mise en quarantaine réussie.

Suivant les recommandations émises outre-Rhin par le département fédéral allemand en charge de la protection de la population civile et de la gestion des catastrophes, voici la liste des biens matériels et alimentaires à se procurer dans le cas d’une quarantaine de dix jours.

Dans le cas du coronavirus, la durée de confinement est généralement de quatorze jours. A adapter en fonction, donc.

Eau, riz, pâtes, chocolat, papier toilette...

D'après le Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, il faut ainsi avoir chez soi ces quantités par personne : 20 litres d’eau potable, 3,5 kilos au total de céréales, pain, pommes de terre, pâtes et riz, 2,5 kilos de légumes et noix en conserve, 2,6 litres de lait ou équivalent en produits laitiers, 1,5 kilo au total de viande, de poisson, et d’œufs, 400 grammes de matières grasses (beurre, huile végétale), et, plus généralement toute denrée non périssable.

Attention : cette liste ne concerne pas spécifiquement le coronavirus, mais plus largement toute sorte de catastrophe impliquant un confinement. En ce sens, si les autorités françaises venaient à donner leurs propres instructions, il conviendrait bien sûr de s'y conformer.

Pour compléter l'inventaire ci-dessous, prévoir également d’autres produits prêts à l’emploi et en quantité suffisante comme le sucre, le miel, la farine, les cubes de bouillon, les biscuits secs ou encore le chocolat.

L’objectif étant tout simplement de fournir les 2.200 kilocalories par jour dont un adulte a besoin, et ce pendant dix jours.

Dans le pire des cas, si les mesures de quarantaine venaient à concerner toute une région voire le pays, il serait opportun de prévoir également une réserve suffisante de médicaments, des bougies, un brûleur à gaz, une lampe-torche, des piles, du papier toilette, sans oublier des produits désinfectants.