De faux policiers tentent en vain de cambrioler des octogénaires

Malgré un scénario élaboré, trois personnes tentant de cambrioler des octogénaires, en se faisant passer pour des policiers, ont été démasqués en Seine-et-Marne, rapporte Actu.fr.

Le couple d'octogénaires regagnait sa maison, aux alentours de 19h30, lorsqu'il a été intercepté.

Alors qu'ils descendaient de leur véhicule, un homme, qui prétendait être leur voisin, leur a demandé d'entrer dans leur jardin afin de retrouver son chien. Le couple a accepté, mais une fois après avoir pénétré dans l'habitation, l'usurpateur s'est fait plaquer au sol par deux hommes. Ces derniers, munis de fausses cartes de police, se sont présentés comme des policiers procédant à l'interpellation de l'individu. Une fois à l'intérieur du logement, les trois arnaqueurs se sont séparés. Deux d'entre eux se sont introduits dans les différentes pièces de la maison, alors que le dernier tentait de détourner l'attention des octogénaires à l'extérieur.

C'est à ce moment-là que les octogénaires ont compris qu'ils étaient face à de faux policiers. Ils ont alors appellé la gendarmerie, ce qui a fait fuir les cambrioleurs. Heureusement, rien n'a été dérobé selon les premières constatations, et les victimes n'ont pas subi de violences physiques. Une enquête est en cours.

baisse des cambriolages en 2019

Selon une étude menée par l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) et l'Institut national de la statistique (l'Insee), le nombre de ménages victimes de cambriolage de leur résidence principale a baissé en 2019 à 490.000 (- 14 %), après le record de 2017 (569.000). En revanche, le nombre de cambriolages déclarés reste bien supérieur au niveau le plus bas, enregistré en 2008 (349.000).