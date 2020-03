Les français plus inquiets du coronavirus que des crises sanitaires précédentes

Alors que la France compte désormais 130 cas de coronavirus sur son territoire, un sondage Ifop dévoile, ce lundi 2 mars, que 61 % des personnes interrogées sont inquiètes pour eux et pour leur famille.

La grippe aviaire de 2005-2006 (environ 35 % de Français inquiets), la grippe A-H1N1 de 2009 (35 %) et le virus Ebola (55 % en 2014) n'ont pas autant inquiété les Français que le Coronavirus, précise l'enquête de l'Institut français d'opinion publique. D'autres, 42 %, se disent « plutôt inquiets ». Cependant, seulement 19 % sont « tout à fait inquiets », selon le sondage réalisé au lendemain de l'annonce du premier décès français, soit le 26 février dernier.

Si les adultes de moins de 60 ans ont un risque élevé de contracter une forme sévère du coronavirus, contrairement aux jeunes, les 18-24 ans se disent tout de même inquiets (60 %), contre 64 % pour les 65 ans et plus. Un résultat qui peut s'expliquer par la méconnaissance des personnes les plus touchées par la maladie, mais aussi par une inquiétude pour ses proches.

crainte aussi face aux lieux publics

Plus de 50 % des Français sont inquiets à l'idée de se rendre dans un stade et d'utiliser les transports en commun. Les fêtards cèdent aussi à la panique : 49 % redoutent de se rendre dans des bars et boîtes de nuit. Les lieux culturels (expositions et cinémas) et salons sont aussi source de panique puisque 41 % les craignent. Aller au restaurant (32 %), faire ses courses (31 %), se rendre sur son lieu de travail (26 %) et dans un bureau de vote (25 %) inquiètent également une partie des sondés.

Les Français ne se méfient pas que des lieux publics. Interrogés sur l'action des pouvoirs publics face au coronavirus, 57 % pensent que le gouvernement « a caché certaines informations ». Cependant, 48 % trouvent du positif et pensent qu'il a « communiqué de manière claire » et « réagi rapidement », toujours selon le sondage de l'Ifop.