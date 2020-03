Municipales 2020 : tour de France des candidats les plus inattendus

Humoriste, chanteuse, youtubeur, sportifs de haut niveau… Pour les élections municipales 2020, organisées le 15 mars prochain pour le premier tour, plusieurs profils dénotent dans le paysage politique. Voici un petit florilège des candidats les plus inattendus, pour ne pas dire atypiques, qui se lancent dans la course.

Le youtubeur Rémi Gaillard

Le trublion de 44 ans a en effet annoncé officiellement, en décembre dernier, vouloir se présenter aux élections municipales à Montpellier, sa ville d’origine. «Puisque chaque élection est un nouveau canular, puisque le politique fait tristement rire, faut peut-être enfin élire un vrai clown», a déclaré dans les colonnes du «Midi Libre» Rémi Gaillard, qui en a marre «des tartuffes qui ne défendent que le pognon» et qui souhaite «en finir avec ce cirque pathétique». Le roi des caméras cachés a notamment assuré que l’une de ses premières mesures s'il est élu sera de «baisser son salaire au smic et reverser la différence à des œuvres de charité».

l'ancien footballeur Vikash Dhorasoo

L’ancien footballeur Vikash Dhorasoo sera le candidat de La France insoumise avec Danielle Simmonnet, pour les élections municipales de 2020 à Paris. Présenté comme un «militant antiraciste» dans le communiqué de presse de «Décidons Paris!», Vikash Dhorasoo, qui a notamment porté le maillot de Lyon, de l'AC Milan et du Paris SG, devrait être tête de liste dans le 18e arrondissement. Parrain de l'ONG Oxfam de lutte contre la pauvreté, il s'indigne régulièrement de la politique d'Emmanuel Macron qui selon lui «vole aux pauvres pour donner aux riches».

L’arbitre Antony Gautier

Bien connu des amateurs de football, l’arbitre de Ligue 1 et Ligue 2 Antony Gautier a décidé de se lancer un nouveau défi hors des terrains. L'homme de 42 ans a officialisé sa candidature comme tête de liste à la mairie de Bailleul, la commune du Nord de 14.400 habitants dont il est originaire et où il vit depuis toujours. Agé de 42 ans, Antony Gautier est l’adjoint aux sports de Martine Aubry, à Lille, depuis 2014. Il a été élu à l’unanimité le 19 décembre pour conduire la liste Bailleuloises, Bailleulois face au Maire sortant Marc Deneuche.

l'humoriste jean-marie bigard

Jean-Marie Bigard figurera sur la liste du forain Marcel Campion, opposant à la maire PS de Paris Anne Hidalgo, qui a décidé en 2017 de lui retirer l’autorisation d’installer un marché de Noël sur les Champs-Elysées. Il sera le suppléant de la tête de liste du «roi des forains» dans le 6e arrondissement. «Je rejoins le comité de soutien de Marcel Campion parce que nous avons un point commun : comme les forains, mon seul but est de divertir le peuple. C’est tout. Rien à foutre de la politique», avait-il écrit en octobre dernier sur Twitter.

Matthieu Sausset, candidat de l'émission «Mariés au premier regard»

Sera-t-il compatible avec le 6e arrondissement de Lyon ? Matthieu Sausset, l’un des participants à l’émission «Mariés au premier regard» sur M6 – qui propose de marier des célibataires volontaires en fonction de leur taux de comptabilité – sera candidat aux élections municipales de Lyon. Il a rejoint la liste de Denis Broliquier (centre). «Notre programme bouclé, nous allons pouvoir nous déployer et aller à la rencontre des habitants du 6e», a-t-il écrit le 21 janvier dernier sur son compte Twitter.

L'ancien joueur de l'om Mamadou Niang

L’ancien attaquant et capitaine de l’Olympique de Marseille, Mamadou Niang, a annoncé le 5 février qu’il rejoignait le candidat de La République en marche (LREM), Yvon Berland, pour les municipales à Marseille. L'actuel directeur sportif de l'Athlético Marseille (N3) sera candidat dans les mairies du 15e et 16e arrondissements, secteur du nord de la cité phocéenne dont la liste sera menée par le député LREM Saïd Ahamada. «Très attaché à Marseille, je vais transformer demain la ville dont j'ai été si fier de porter les couleurs hier», a déclaré dans un communiqué l’ancien international sénégalais avec les Lions de la Teranga.

l'ancien sélectionneur du XV de France Guy Novès

Ancien sélectionneur de l’équipe de France de rugby à XV, Guy Novès se présente aux élections municipales à Leucate (Aude), une station balnéaire où il se rend depuis son enfance. L’ex entraîneur du State toulousain figure en position non éligible sur la liste du maire sortant Michel Py (LR). «J'ai eu la chance de faire le tour du monde. Et je peux vous assurer que la sérénité, la tranquillité, l'amitié qu'il y a à Leucate, on ne les retrouve pas toujours ailleurs», a confié à l'Indépendant Guy Novès, qui possède un beau palmarès avec dix titres de champion de France et quatre titres de champion d'Europe.

LA CHANTEUSE STONE

Connue pour son duo dans les années 1970 au côté de Charden, la chanteuse Stone figurera sur la liste du maire sortant de Commentry, commune de 6.200 habitants dans l'Allier. Fernand Spaccaferri (UDI), n'a pas précisé quelle place l'interprète de «L'Avventura» occuperait sur sa liste. Après avoir interdit les cirques présentant des numéros avec des animaux sauvages dans sa ville, s'il est élu, il envisage d'agrandir la salle polyvalente «pour mieux accueillir spectateurs et artistes» tout au long de la saison culturelle.

Le chanteur et humoriste Richard Gotainer

Un deuxième chanteur se présente dans l'Allier. Le publicitaire, chanteur et humoriste Richard Gotainer se présente aux élections municipales à Cérilly, dans l’Allier, sur la liste du maire sortant Olivier Filliat. L’artiste de 71 ans, à qui l’ont doit notamment les chansons «Mambo des décalcos» ou encore les «Moutons», a un projet qui lui tient à cœur dans le domaine de la culture et qu'il souhaiterait développer dans cette commune de 2.300 habitants.