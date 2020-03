Ile-de-France : quel est le prix au mètre carré selon les stations de métro ?

C'est un fait : le coût de l'immobilier au mètre carré peut considérablement augmenter en fonction des quartiers et donc, des stations de métro. Pour mieux visualiser ces différences, le site internet MeilleursAgents.com a créé une carte du métro, où chaque station est repertoriée en fonction du prix d'achat d'un bien.

Et le moins que l'on puisse dire est que les différences de prix entre deux stations peuvent être énormes. La plus grande d'entre elles se trouvant par exemple sur le RER C, où l'écart de prix entre la station la plus chère, Musée d'Orsay (7e), et celle la moins chère, St-Martin-d'Etampes (91), est de 13.126 euros du mètre carré.

Les stations où les écarts de prix sont moins importants, c'est-à-dire de l'ordre de 1.000 euros environ, se trouvent sur les lignes les plus courtes, notamment sur les lignes de tramways. En effet, celles-ci circulent plus ou moins dans les mêmes quartiers et même environnement, sans faire le grand écart entre l'hypercentre parisien et la petite couronne.

Par exemple, il n'y a que 940 euros d'écart sur la ligne du tram 4 (T4) entre la station la plus chère, Allée de la Tour Rendez-vous (3.435 euros le mètre carré) et la station la moins chère, Rougement-Chanteloup (2.495 euros le mètre carré). Les deux stations étant situées dans deux communes assez similaires du 93, Sevran et Villemomble.

les stations les plus cotées : à paris

La station où l'immobilier est le plus cher est Saint-Sulpice (ligne 4), dans le 6e, où le prix moyen au mètre carré atteint 15.799 euros. Les autres stations les plus cotées sont ensuite celles qui se concentrent dans l'hypercentre parisien, ou encore sur les grands axes touristiques de la capitale.

Parmi elles se trouvent Saint-Germain-des-Près (ligne 4), Rue du Bac (ligne 12), Champs-Elysées-Clémenceau (lignes 1 et 13), Sèvres-Babylone (lignes 10 et 12), Solférino (ligne 12), Mabillon (ligne 10), Assemblée nationale (ligne 12), Tuileries (ligne 1), Concorde (lignes 1, 8 et 12)

Les stations les moins cotées : en banlieue

La station où l'immobilier est le moins cher est Saint-Denis-Université (ligne 13), à Saint-Denis (93), où le prix moyen au mètre carré est de 2.713 euros. De la même façon, les autres stations les moins cotées sont celles qui se trouvent en terminus de lignes, aux confins du réseau de transports en commun franciliens.

Parmi elles se trouvent ensuite Bobigny-Pablo-Picasso (ligne 5), à Bobigny (93), La Courneuve-8 mai 1945 (ligne 7), à La Courneuve (93), Fort d'Aubervilliers (ligne 7), à Aubervilliers (93) ou encore les trois dernières stations de la ligne 8, à Créteil (94).