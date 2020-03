La nouvelle campagne de Greenpeace refusée dans le métro parisien et en salles de cinéma

À quelques jours de nouvelles marches pour le climat, la nouvelle campagne de communication lancée ce lundi par Greenpeace, pour dénoncer l’inaction climatique des décideurs politiques, a été refusée dans le métro parisien et par plusieurs cinémas.

La régie Mediatransports, qui exploite une grande partie des dispositifs publicitaires présents dans les transports collectifs d’Ile-de-France, a en effet jugé le message de la campagne «trop politique», selon l’association de défense de l’environnement.

Conçue avec l’agence Strike, la campagne de l’ONG, qui contient un film de soixante secondes, un dispositif d’affichage et une diffusion numérique, ne sera pas non plus visible dans certaines salles obscures. Sur la séquence, qui illustre le décalage entre les discours et les actes des décideurs politiques, Greenpeace met en scène l’aggravation des événements climatiques extrêmes.

Sur chaque plan, on peut voir apparaître les mots «BLA BLA», qui s’effondrent, s’envolent dans des tornades, sont emportés par des inondations ou brûlent dans des incendies. Le tout, rythmé par des extraits de discours sur le climat des présidents Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron.

Le climat, sujet “sensible” ?





Nous lançons ce matin une campagne pr dénoncer l’inaction climatique des politiques





Elle a été refusée sur plusieurs supports #métro #cinéma





Demander aux politiques d'agir pour le + grand péril de l'humanité serait devenu subversif ?





⬇️ Thread pic.twitter.com/Y9B7noPxpn — Greenpeace France (@greenpeacefr) March 2, 2020

La campagne sera toutefois visible à Bordeaux, à Lille, Lyon, Montpellier et Toulouse.

Pour rappel, des marches pour le climat seront organisées dans toute la France le 14 mars prochain. La militante écologiste suédoise Greta Thunberg participera à la marche pour le climat le vendredi 13 mars à Grenoble, à la veille des élections municipales, et le samedi 14 mars à Paris, ont annoncé les organisateurs de la marche dans un communiqué.