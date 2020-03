Paris : des nouvelles bornes d'appel pour les taxis parisiens

Une dizaine de nouvelles bornes d'appel de taxi ont été installées à Paris, en remplacement des anciennes. Elles seront mises en service dans les prochains jours.

«Les premières bornes d'appel taxi nouvelle génération commencent à être installées», s'est ainsi réjoui Christophe Najdovski, l'adjoint à la mairie de Paris en charge de l'espace public et des transports. Selon la municipalité parisienne, les anciennes étaient devenues «technologiquement obsolètes», à tel point que «leur maintenance ne pouvait plus en être assurée».

Un certain nombre de ces bornes – qui n'étaient plus réparables – avaient finalement été désinstallées. Sans être remplacées. Mais comme le rappelle la municipalité, «les bornes d'appel restent malgré tout un mobilier sollicité à la fois par les usagers et les professionnels».

Pour combler ce manque, une dizaine de nouvelles bornes – pas encore en service – ont donc été déployées depuis début 2020. Parmi elles, deux se trouvent dans le 5e arrondissement, deux dans le 8e et les 6 restantes ont été disséminées dans les 9e, 12e, 3e, 14e, 16e et 20e arrondissements. Au total, 60 emplacements ont été sélectionnés.

S'il s'agit d'un service public tout à fait similaire à l'ancien, le design des bornes a quant à lui été entièrement repensé pour être, selon la municipalité, «en parfaite harmonie avec le mobilier urbain déjà existant». Certaines de ces nouvelles bornes seront intégrées «aux mobiliers déjà utilisés pour les taxis et bus», dont 40 seront équipées d'un abri.

A savoir que leur fonctionnement reste inchangé par rapport aux anciens modèles. La borne peut recevoir des appels téléphoniques des usagers souhaitant commander un taxi en station, via le numéro d’appel direct de la borne ou via un numéro générique en sélectionnant l’arrondissement. Ce dernier ne fonctionnera qu'une fois les 60 bornes mises en service.