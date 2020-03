Elle lance un appel pour aider sa mère et son frère brûlés vifs pendant un accident de la route suspect

Une jeune femme lance un appel émouvant sur les réseaux sociaux pour venir en aide à sa mère de 46 ans et son frère de 8 ans brûlés vifs, après un accident de la route qui dissimulait, en fait, une tentative d'assassinat.

Elle a ouvert une cagnotte en ligne afin de permettre à son «père biologique d’être à leurs côtés, de prendre en charge la rééducation, les soins intensifs (...)». Environ 8.000 euros de dons avaient déjà été récoltés mercredi matin. Et de publier deux photos des victimes toujours hospitalisées.

Tentative de #féminicide, aidez-moi à sauver ma mère et mon frère https://t.co/WiV8y7x7R5 pic.twitter.com/cihvujO9hZ — Virginie cilia (@CiliaVirginie) March 1, 2020

Le drame s'était noué le 14 février sur une route de Pons (Charente-Maritime). La voiture, conduite par un homme de 63 ans avec qui la quadragénaire était en instance de rupture, avait soudainement percuté un poteau avant de s'embraser. Le bilan est lourd : l'enfant est brûlé au 3e degré sur 90% de son corps et sa maman brûlée sur l'ensemble du dos. Leur pronostic vital est engagé.

Nous sommes le 1er mars. Deux semaines sont passées… Ma mère n’arrive plus à respirer, elle se réveille avec grande difficulté et les médecins préfèrent la laisser dans un coma artificiel. Tout son dos est brulé, elle n’a plus de cheveux. pic.twitter.com/GCeFqnPSYD — Virginie cilia (@CiliaVirginie) March 1, 2020

Le récent témoignage de la famille des victimes recueilli par Ouest-France fait froid dans le dos et permet d'en savoir un peu plus sur le scénario machiavélique échafaudé ce jour-là par le conducteur de la voiture. «Le sexagénaire se trouvait au volant lors de l’accident. Il aurait pu imbiber une couverture d’essence et y mettre le feu, ainsi que porter des coups à sa compagne.», indique-t-on. L'homme a été mis en examen pour tentative d'assassinat.