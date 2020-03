Journée mondiale contre l'obésité : les Français jugent sévèrement les personnes obèses selon un sondage

Des chiffres inquiétants. Les idées reçues concernant les personnes en situation d’obésité ont la vie dure, selon un sondage Odoxa publié ce mercredi 4 mars à l’occasion de la première journée mondiale contre l’obésité.

En effet, si 84% des Français considèrent que l’obésité est un problème de santé publique important, 67% estiment que perdre du poids est avant tout une question de volonté. Alors que dans de nombreux cas, même avec beaucoup de volonté, la perte de poids s’avère impossible.

Pas étonnant, donc, que plus de 6 personnes sur 10 pensent que l’obésité est due à une mauvaise alimentation et au manque d’activité physique. Or, si l'obésité est due à un excès de masse grasse corporelle, ses causes sont multifactorielles. La prise de poids peut être liée à des facteurs psychologiques, environnementaux, métaboliques ou encore génétiques, précise cette enquête commandée par la Ligue contre l'obésité avec le soutien de Withings.

Et c’est la combinaison d’un certain nombre d’entre eux qui conduit à l’obésité. Preuve que les Français maîtrisent encore assez mal les contours de cette maladie, 70% des sondés pensent que seulement 9% de personnes sont en situation d’obésité alors qu’elle concerne en France 17% des adultes et des enfants. Pour rappel, la maladie tue chaque année 180.000 personnes dans l'Hexagone, soit plus que le cancer (148.737 décès par cancer sont enregistrés en moyenne chaque année selon les chiffres de la Ligue contre le cancer).

Face à ces résultats, les personnes atteintes par cette maladie se sentent, à juste titre, discriminées et victimes de «grossophobie». Directement interrogés par la Ligue contre l’obésité, près de 74% des patients disent avoir déjà été victimes de racisme anti-gros. A titre de comparaison, 33% des personnes perçues comme non blanches déclarent avoir subi des attitudes racistes, et 24% des personnes homosexuelles ou bisexuelles déclarent avoir été victimes d’attitudes homophobes, selon le baromètre du Défenseur des droits.