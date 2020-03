Municipales au Havre : Edouard Philippe en tête à 42 % au premier tour, selon un sondage

Un score élevé. Le Premier ministre et ancien maire du Havre, Edouard Philippe, qui se représente aux prochaines municipales des 15 et 22 mars dans son fief de Seine-Maritime, arriverait en tête au premier tour de scrutin, avec 42 % des suffrages exprimés, selon un sondage.

Dans cette étude exclusive Ifop-fiducial établie pour CNEWS et Sud Radio, l'actuel locataire de Matignon se hisse en effet loin devant ses principaux concurrents, puisqu'il devance de 17 points la liste conduite par le député communiste Jean-Paul Lecocq (25 %), et de 26 points celle d'Alexis Deck d'Europe Ecologie Les Verts (16 %).

«Avec 42 %, Edouard Philippe bénéficie d'un socle électoral appréciable», analyse ainsi Frédéric Dabi, politologue et directeur général adjoint de l’IFOP, qui observe en outre que le Premier ministre «est en tête de toutes les catégories de population, à l’exception des catégories populaires».

Le spectre d'une triangulaire incertaine

Mais, ajoute aussitôt le spécialiste, la situation reste néanmoins «incertaine».

Selon cette étude, le score d'Edouard Philippe serait en effet de dix points en-dessous de celui qu'il avait obtenu en 2014 (52,04 %, très exactement à l'époque).

Faute de pouvoir obtenir cette fois la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour (50 % des voix plus une, et au moins 25 % des inscrits pour les villes de plus de 1.000 habitants, ce qui est le cas du Havre, NDLR), il y aurait donc un second tour.

Et là, Edouard Philippe fait face à deux dangers décrypte Frédéric Dabi : «Si les deux principales listes de gauche fusionnent (Pour rappel, 25 % pour la liste du Parti Communiste soutenue notamment par LFI et Génération.S et 16 % pour la liste Europe Ecologie Les-Verts soutenue par le Parti socialiste, Place Publique et le PRG, NDLR), elles feraient alors quasiment jeu égal (41 %) avec le socle électoral local du Premier ministre».

Le deuxième écueil, relève le politologue, se situe, lui, du côté du Rassemblement national. Car, si le parti de Marine Le Pen avait obtenu, 13,43 % aux municipales de 2014, «10 % cette fois pour les élections de 2020 constituent toujours un seuil suffisant pour se maintenir au second tour».

L'un dans l'autre, «Edouard Philippe pourrait donc être aux prises avec une triangulaire compliquée, avec d'un côté un bloc de gauche élevé, et, de l'autre, un Rassemblement national qui pourrait fixer des voix de droite», explique Frédéric Dabi, qui ajoute «qu'une triangulaire rendrait sa situation compliquée et incertaine dans la perspective d'un second tour».

Un socle électoral local solide à confirmer

Quoi qu'il en soit, et cela est un fait notable à souligner, Edouard Philippe, au regard de son socle électoral fort, ne semble pas pâtir outre-mesure de l'impact des réformes menées au niveau national.

«C’est une situation locale, explique encore Frédéric Dabi, Le Havre est la terre d’Edouard philippe qui a été un très proche d’Antoine Rufenacht, figure mythique de la droite locale lequel avait arraché la ville au parti communiste français en 1995 alors que le PCF l’a dirigeait depuis une cinquantaine d'années».

En ce sens, Edouard Philippe bénéficie d'une cote de popularité très importante au Havre, et qui avait d'ailleurs été mesurée par l'Ifop à 75 % d'opinions favorables dans une enquête menée il y a un an.

Une inconnue demeure néanmoins. Ce sondage, mené auprès d'un échantillon de 602 personnes représentatif de la population du Havre, a été réalisé par téléphone du 22 au 27 février 2020, soit avant l'annonce, samedi 29 février, par le Premier ministre du recours à l'article 49.3 de la Constitution sur la réforme des retraites.

Si le Havre n’est pas toute la France et qu'Edouard Philippe est infiniment plus populaire dans sa ville d’élection qu'ailleurs dans l'Hexagone, reste à savoir si et comment le recours au dispositif pourrait avoir changé, ou non, la donne.