Un vieil ouvrage d'Isaac Newton, estimé à plus de 3 millions de dollars, découvert à la bibliothèque d'Ajaccio

Les trésors ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent. Parfois, ils prennent l'apparence d'un vieux livre poussiéreux. Un ouvrage très rare d'Isaac Newton a été découvert au sein de la bibliothèque patrimoniale d'Ajaccio. Il est estimé à plusieurs millions de dollars.

C'est Vannina Schirinsky-Schikhmatoff, chargée de mission conservation et restauration, qui a déniché Philosophiae naturalis principia mathematica (Principes mathématiques de la philosophie naturelle), imprimé en 1686.

«Alors que je faisais des recherches sur un listing concernant le fonds Lucien Bonaparte, j'ai vu qu'il y avait un Newton. C'est la date qui m'a interpellée, ce livre datant du vivant d'Isaac Newton. En cherchant bien, j'ai donc trouvé le Graal dans la salle patrimoniale, perdu dans les hauteurs, caché. L'extérieur est un peu abîmé mais l'intérieur est en excellent état. Cette oeuvre est la pierre angulaire des mathématiques modernes», raconte la conservatrice.

«Je me suis rendu compte que c'est un ouvrage que l'on s'arrache, poursuit-elle. Il y a 400 exemplaires en anglais et 80 en latin. L'édition en latin s’est vendu à 3,7 millions de dollars lors d’une vente aux enchères organisée par Christie’s il y a quelques années et c'est bien cette édition qui se trouve à la bibliothèque d'Ajaccio.»

|Découverte



Le « Philosophiae naturalis principia mathematica » d'Isaac #Newton : c'est le trésor exceptionnel datant de 1686, qui a été récemment découvert à la bibliothèque patrimoniale d'#Ajaccio !



Infos https://t.co/Y6XH8PsoTr#ajaccio #corse pic.twitter.com/uelyRe8VC9 — Ville d’Ajaccio - Cità d'Aiacciu (@VilledAjaccio) March 4, 2020

Vannina Schirinsky-Schikhmatoff était déjà à l'origine de la découverte de Thesaurus Hyeroglyphicorum, un traité d'égyptologie datant de 1610, soit 200 ans avant le décryptage des hiéroglyphes par Champollion, dans la réserve de la bibliothèque patrimoniale.

Ces découvertes donnent à la bibliothèque ajaccienne «un rayonnement national», selon la conservatrice. A la mi-février, elle avait annoncé son prochain départ de l'établissement, sur fond de conflit avec la mairie sur la conservation des ouvrages et du lieu.