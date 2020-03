IDF : les franciliennes de plus de 85 ans particulièrement vulnérables selon une étude

Aujourd'hui, plus de 190.000 Franciliennes ont plus de 85 ans. Selon les projections, leur nombre devrait encore augmenter à partir de 2030. Une étude –réalisée par l'Observatoire régional de santé et publiée ce jeudi 5 mars – a été dévoilée sur les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien.

Et le constat est que ces femmes, de plus en plus nombreuses, sont également particulièrement vulnérables. Selon l'étude, deux tiers d'entre elles éprouvent en effet «des difficultés à réaliser les activités du quotidien», ce qui représente 66 % de femmes de plus de 85 ans, résidant chez elles, qui déclarent être «limitées dans les activités que les gens font habituellement».

Elles sont d'ailleurs plus de la moitié à recevoir de l'aide à leur domicile, afin de les soulager dans leurs tâches quotidiennes : 62 % d'entre elles reçoivent la visite de proches, alors que 50 % sollicitent l'intervention d'aidants professionnels. Elles sont également 76 % à se déclarer «en moyenne ou mauvaise santé».

Par ailleurs, il existe d'importantes disparités entre elles, selon leur lieu d'habitation. Selon l'Observatoire régional de santé, il y a notamment plus de deux ans d'écart d'espérance de vie entre les femmes âgées de 85 ans et plus vivant à Paris (75) et celles vivant en Seine-Saint-Denis (93). Si les premières atteignent 87 ans en moyenne, les secondes ne dépassent pas les 85 ans.

Enfin, une majorité d'entre elles dépendent financièrement des aides de l'Etat. Elles sont notamment 67 % à bénéficier de l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie), qui leur permet de payer les dépenses indispensables pour qu'elles puissent rester chez elles.

A noter que celles-ci pourraient être jusqu'à 380.000 en 2040, et jusqu'à 490.000 en 2050 (selon les hypothèses hautes de mortalité).