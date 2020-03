Katy Perry, enceinte d'Orlando Bloom, dévoile son ventre rond dans un clip surprise

La chanteuse américaine Katy Perry, fiancée avec Orlando Bloom, a partagé un extrait de son nouveau clip sur son compte Instagram, où elle dévoile son petit ventre rond, ce jeudi 5 mars.

On peut voir la chanteuse en longue robe blanche déposer ses mains sur son ventre. Katy Perry a profité du lancement de son clip, pour la sortie de son nouveau titre, pour révéler sa grossesse. Un choix qui n'a pas été fait au hasard puisqu'elle apparaît, dans sa chanson intitulée «Never Worn White» (je n'ai jamais porté de blanc, en français), en longue robe blanche et chante : «Je nous vois ensemble dans soixante ans, avec un grand arbre généalogique».

C'est une première pour la chanteuse de 35 ans, mais pas pour l'acteur britannique, qui a notamment joué dans «Pirate des Caraïbes», déjà père d'un petit garçon. L'acteur de 43 ans avait été marié pendant 3 ans avec Miranda Kerr, la mannequin australienne qui a lancé sa marque de cosmétiques Kora Organic.

« C'ÉTAIT LE SECRET LE PLUS LONG QUE J'AI EU À GARDER »

Après avoir mis en ligne le clip, Katy Perry s'est adressée directement à ses fans par le biais d'une vidéo, diffusée en direct sur son compte Instagram, où elle a confirmé sa grossesse : «C'était le secret le plus long que j'ai eu à garder», a-t-elle confié aux internautes. D'ores et déjà fiancée avec Orlando Bloom, et en préparation d'un mariage, elle a également fait part de leur bonheur : « Nous sommes ravis et heureux».

Comme une surprise n'arrive jamais seule, Katy Perry a ajouté : «Non seulement je donnerai naissance, littéralement, mais aussi au sens figuré à quelque chose que vous attendez», faisant allusion à l'arrivée de son nouvel album.

.@KatyPerry confirms she is expecting her first child with fiancé Orlando Bloom after revealing baby bump at the end of her #NeverWornWhite music video. pic.twitter.com/K6xSivnGcB

— Pop Crave (@PopCrave) March 5, 2020