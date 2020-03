Paris : David Belliard et Cédric Villani, le bal des courtisés

Ils sont ceux qui pourraient faire pencher la balance lors de cette élection municipale à Paris particulièrement indécise. Bien qu'outsiders, David Belliard (EELV) et Cédric Villani (dissident LREM) sont au centre des attentions des autres «gros»candidats.

Dans les sondages, le peloton de tête est en effet particulièrement resserré : Rachida Dati (LR) est donnée à 25 % d'intentions de votes, Anne Hidalgo (Paris en commun) à 24 % et Agnès Buzyn (LREM) à 17 %. Et si David Belliard, à 11 %, et Cédric Villani, à 8 %, semblent décrochés, leurs décisions sur d'éventuelles alliances après le premier tour seront décisives.

Sur le plan comptable, même si tous les électeurs ne suivront pas les consignes, cela fera basculer le rapport de force. En ralliant la maire sortante, le candidat écologiste serait tout proche de donner – virtuellement – la victoire à la socialiste. Et si Cédric Villani se décidait finalement en faveur d'Agnès Buzyn, il permettrait à la tête de liste LREM de passer devant Rachida Dati pour devenir l'opposante n°1 à Anne Hidalgo. C'est-à-dire de devenir le réceptacle du «vote utile», condition indispensable pour espérer l'emporter.

Des arrondissements pris aux «gros» candidats ?

Surtout, l'écologiste et le mathématicien vont sans doute jouer les trouble-fêtes sur le terrain. L'un et l'autre pourraient en effet être en position de prendre des arrondissements aux «gros» candidats, David Belliard dans le 11e ou le 20e et Cédric Villani le 14e. Des conquêtes cruciales dans cette élection indirecte, car elles fourniraient aux deux hommes un solide contingent de conseillers de Paris, ceux-là même qui désignent ensuite le maire de la capitale.

C'est pourquoi les trois favorites prennent désormais bien garde à caresser les deux outsiders dans le sens du poil. Une attention qui s'est nettement ressentie lors du premier débat entre candidats ce mercredi 4 mars. Anne Hidalgo a ainsi cherché à minimiser les divergences de point de vue avec David Belliard, tout en acquiesçant très souvent de la tête lors des prises de parole de l'écologiste. De leur côté, Agnès Buzyn et Rachida Dati ont souligné à plusieurs reprises «être d'accord avec Cédric Villani».

«Cédric Villani était au centre du jeu. Son programme est dans le juste», veut croire un proche du mathématicien. Dans l'entourage de l'écologiste, on a aussi noté «un changement de braquet et moins d'agressivité» ces derniers jours de la part d'Anne Hidalgo et de son équipe. Mais on tempère vite : «l'écologie est au centre de cette municipale, et personne ne sera majoritaire seul».

Car ces deals sont encore loin d'être conclus. En position de force dans les âpres négociations qui s'annoncent pendant l'entre-deux-tours, les deux courtisés tenteront d'obtenir des contreparties substantielles. En vif désaccord avec Anne Hidalgo sur l'urbanisme, David Belliard pourrait en profiter pour lui faire lâcher du lest sur le projet contesté de la ZAC Bercy-Charenton. Cédric Villani, lui, essayera sans doute de tirer le programme d'Agnès Buzyn vers davantage de mesures écologiques et métropolitaines. Sans oublier des places importantes dans les futures équipes municipales.

Condition sine qua non : enrayer leur chute respective dans les intentions de votes afin de peser lourd dans dix jours, au soir du premier tour. Si les scores des écologistes se révèlent souvent plus importants à la sortie des urnes, l'opération s'annonce plus compliquée pour le mathématicien. Siphonné par Agnès Buzyn, il pourrait passer sous la barre des 10 %, nécessaire pour se maintenir au second tour dans les arrondissements. Attention car la situation de courtisé peut vite se transformer en celle de courtisan, bien moins confortable.