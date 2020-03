Cette année, faites grimper vos revenus grâce à un ou plusieurs placements. En effet, même si le livret A reste le produit d’épargne préféré des Français, ce n’est pas le plus attractif. Vous avez la possibilité de choisir de meilleurs investissements.

Publi-rédactionnel

Pour cela, vous devrez prévoir l’objectif de votre placement et savoir quel montant vous souhaitez investir. Vous pourrez alors réaliser un bon placement adapté à votre profil cette année. Découvrez quels sont les meilleurs investissements en 2020.

Votre profil d’investisseur

Placer son argent suivant son profil

Suivant votre profil, vous investirez différemment. Votre âge, par exemple, vous fera réaliser des placements plus ou moins risqué. Un investisseur jeune pourra placer son argent sur du long terme, en finançant des projets avec des montants raisonnables. En revanche, pour un investisseur plus âgé, ses placements seront plus sécurisés et à court terme. L’objectif de votre investissement est également à évaluer. Vous devez réfléchir au profit que vous obtiendrez. Pour cela, déterminez par quel moyen vous allez financer votre projet. Cela va vous permettre de définir une bonne stratégie de financement.

Réaliser la bonne stratégie de financement

Vous pouvez être accompagné dans vos démarches grâce à l’expertise de professionnel. Avec CommentPlacerMonArgent.fr (CPMA), c’est un réseau de gestionnaires de patrimoine expérimentés qui vous aide à choisir le meilleur investissement selon vos objectifs. Que vous soyez un investisseur prudent, équilibré ou dynamique, vous trouverez où et comment bien investir votre argent. Vous aurez également accès à un bilan personnalisé afin d’identifier votre projet avec un professionnel. Avec ce guide, vous ne pourrez pas rater votre investissement en 2020.

Varier ses investissements en 2020

Les produits d’épargne

Le livret A, le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS), le Livret Jeune, le Plan et Compte Epargne Logement (PEL - CEL) ou encore le Livret d’Épargne Populaire (LEP) : ce sont des produits d’épargne réglementés. Ils ne rapportent pratiquement rien, mais vous ne prenez aucun risque à placer votre argent dessus. En 2020, préférez tout de même le PEL. Son rendement brut est de 2 % depuis le 1er février 2015. Cela le place largement devant les autres épargnes.

Les produits boursiers

Les produits boursiers peuvent développer activement votre patrimoine. Longtemps réservés aux professionnels, vous avez la possibilité, dorénavant, d’investir en vous renseignant correctement. Vous pouvez également vous rapprocher d’un professionnel, comme CPMA. Investir dans des produits boursiers est un choix assez audacieux et peut vous rapporter gros. Dans tous les cas, lorsque vous placez votre argent en bourse, vous devez veiller à son évolution.

Le placement dans une assurance-vie

C’est un des meilleurs investissements à choisir en 2020. L'assurance-vie a une fiscalité très avantageuse. Encore une fois, laissez un professionnel vous accompagner dans la sélection de vos actions. En effet, comme pour la bourse, votre placement se fait dans des « unités de compte », c'est-à-dire des actifs financiers qui varient selon le marché. Cela peut être risqué, mais avec l’aide d’un gestionnaire, votre investissement sera en sécurité. Vous pouvez également choisir un contrat d’assurance-vie. Ces contrats répartissent largement les unités de compte.

Le placement pour la retraite

Cet investissement est d’actualité et permet de s’assurer une retraite complémentaire. Avec le Plan d'Épargne Retraite (PER) vous pouvez gérer la rentrée d’argent que vous souhaitez. De plus, vous pouvez profiter d’un crédit d’impôt. Votre capital est alors investi dans des actifs financiers, mais dépendant du marché financier. Le nouveau PER 2020 permet de récupérer votre épargne dès votre retraite. Vous pouvez alors le moduler en rente à vie. En revanche, l’argent que vous reprenez sera imposable sur vos revenus.

La défiscalisation immobilière



Les différents dispositifs

Aujourd’hui, les meilleurs investissements en 2020 sont la loi Pinel et la loi Denormandie. Ces défiscalisations immobilières permettent plusieurs avantages. Tout d’abord, vous placez votre argent dans un bien neuf ou en construction (Pinel) ou ancien à rénover (Denormandie). De plus, c’est un placement très intéressant pour votre retraite. Vous devez respecter certaines conditions afin de bénéficier d’une réduction d’impôt importante. Aujourd’hui, il est devenu très judicieux d’investir dans l’immobilier avec notamment les taux d’intérêt historiquement bas.

Défiscaliser en SCPI

La SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) est un des meilleurs investissements à choisir en 2020. Son but est d’acquérir et de gérer un patrimoine immobilier locatif afin de développer votre capital. Vous devez alors sélectionner une bonne SCPI. Cela sera influencé par vos besoins dans ce financement. Ne cherchez pas seulement la rentabilité. Investissez sur du long terme, au minimum 15 ans. Vous devez d’ailleurs estimer tous les frais qu’engendre une SCPI. Vous trouverez de nombreux atouts à placer votre argent dans une de ces sociétés.

Enfin, diversifiez le montant de votre placement entre chaque SCPI, car elles n’ont pas les mêmes gestionnaires, et donc pas la même image.