Un youtubeur affirme avoir bouché les canalisations de sa ville avec des billes d'eau, c'était un canular

Son histoire a fait le tour des réseaux sociaux dans le monde entier. Dans une série de vidéos publiées sur notamment sur Instagram et Tik Tok, le youtubeur Cyril Schreiner, alias Cyridicule, raconte avoir bouché les canalisations de sa commune, après avoir rempli sa baignoire de milliers de billes gonflant au contact de l'eau. Sauf que c'était en fait un canular.

Dans ces séquences, devenues virales, certaines cumulant jusqu'à plus de dix millions de vues, on peut voir le vidéaste paniquer et demander de l'aide à ses followers après que ces perles d'eau - qui peuvent augmenter jusqu'à 400 fois de volume lorsqu'elles sont plongées dans l'eau - débordent de ses toilettes et de son lavabo.

J’ai voulu tester une expérience, elle a foiré regardez la fin... j’ai besoin d’aide svp ! SVP pic.twitter.com/qzfczqm92Q — Cyridicule (@cyrilschreiner) February 23, 2020

S'ensuivent plusieurs autres courtes vidéos, dans lesquelles Cyril Schreiner montre les billes d'eau ressortir des bouches d'égout de sa commune de La Boissière (Eure), ou encore un technicien s'adresser au youtubeur pour lui faire part de problèmes d'évacuation dans sa rue.

L'influenceur, qui cumule 2,7 millions d'abonnés sur Tik Tok et 1,2 million sur Instagram, est allé jusqu'à montrer un courrier qu'il aurait reçu de la mairie, affirmant qu'une plainte avait été déposée auprès de la gendarmerie afin de trouver l'origine de l'obstruction des canalisations.

Voilà la partie 5 mdr bon la lettre du maire m’a achevé je fait comment la ? pic.twitter.com/Mhbv1DyYOn — Cyridicule (@cyrilschreiner) February 29, 2020

Bon partie 6 j’ai eu une visite inattendue, la seul chose qui me reste à faire c’est de me dénoncer pic.twitter.com/jkfrYuk5EO — Cyridicule (@cyrilschreiner) March 1, 2020

Un faux document officiel

Mais l'authenticité du document, rempli de formulations maladroites et de fautes d'orthographe, a été mise en doute par certains internautes. A raison, puisqu'il s'agit d'un faux selon la mairie de La Boissière, interrogée par Libération. «C'est bien notre en-tête mais ce courrier n’existe pas», a expliqué la commune, qui affirme que «toute cette histoire est fausse».

En effet, elle indique au journal que le youtubeur n'a pas pu boucher les canalisations collectives du village. «Nous n’avons pas de réseau collectif qui pourrait être bouché. Ce n’est pas possible», assure le maire. Celui-ci a déposé une main courante lundi 2 mars pour «faux» au sujet du document officiel imité par l'influenceur, a-t-il révélé à France Bleu Eure.

Une supercherie qui aura en tout cas permis à Cyril Schreiner de faire le buzz, et de quasiment doubler son nombre de followers sur Tik Tok et Instagram (de 2 millions à près de 4 millions). Même si celui-ci se défend d'avoir orchestré toute cette histoire, niant avoir menti au sujet de son incident.