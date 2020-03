Météo France place 5 départements en vigilance orange pour des risques de crues et d'inondations

Météo France a placé cinq départements en vigilance orange pour des risques de crues et d'inondations. Il s'agit du Calvados, de l'Eure-et-Loir, du Tarn-et-Garonne de la Vendée et des Deux-Sèvres.

Demain, de fréquentes averses toucheront le sud de la Garonne et les Pyrénées dès le matin, elles perdureront une bonne partie de la journée sur la chaîne des Pyrénées et donneront de la neige au-delà de 800 m.

Ailleurs, le ciel sera variable, les plaques de nuages bas présentes sur le nord-est du pays se dissiperont en matinée, le ciel sera variable plus à l'ouest.

De faibles gelées seront attendues sur l'est et le centre du pays au lever du jour. Les maximales seront proches de 8 à 13 degrés en général, voisines de 15 à 18 vers la Côte d'Azur et la Corse.