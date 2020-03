Qui est le député Jean-Luc Reitzer, infecté par le coronavirus ?

Le choc et l'effroi. Infecté par le coronavirus, le député LR Jean-Luc Reitzer est hospitalisé en service de réanimation à Mulhouse. Âgé de 68 ans, l'élu, qui siège depuis 1988, avait pris récemment part à un voyage parlementaire et fut le co-auteur, il y a un an, d'un rapport sur les enjeux stratégiques en mer de Chine méridionale.

Absent cette semaine au palais Bourbon, Jean-Luc Reitzer -par ailleurs membre du groupe d'études Les Kurdes présidé par Jean-Christophe Lagarde- était néanmoins présent aux questions au gouvernement du mardi 25 février et en commission des affaires étrangères le lendemain.

#coronavirus L’info venant de sortir ds la presse locale, je confirme que le député LR hospitalisé est Jean-Luc Reitzer, député du Haut-Rhin. Ns étions à un séminaire AP-Otan à #Bruxelles il y a 2 semaines, juste avant qu’il n’aille à Mulhouse. Tous mes vœux de retablissemenr pic.twitter.com/ehf9wDVc29 — Joëlle Garriaud-Maylam (@senateurJGM) March 5, 2020

Né en 1951, il a été élu, en 2017, pour la 7e fois de suite à la tête de la 3e circonscription du Haut-Rhin qui regroupe aujourd'hui 5 cantons. Mais la vague LREM avait bien failli lui être fatale.

En effet, alors qu'en 2012 sa victoire s'était dessinée dès le 1er tour, Jean-Luc Reitzer avait été contraint de batailler jusqu'au bout lors des dernières élections législatives, l'emportant avec un peu plus de 55% des suffrages exprimés face à Patrick Striby, candidat du parti présidentiel. Sa première élection au Palais Bourbon remonte à juin 1988, une longévité record égalée par aucun député actuellement en exercice.

Journée consacrée à l'#Alsace avec la signature à Matignon, d'une déclaration commune entre l'État et les collectivités pour la création d'une "collectivité européenne d'Alsace".



Cette nouvelle collectivité regroupera les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. pic.twitter.com/okSgEQzVJG — Jean-Luc Reitzer (@JL_Reitzer) October 29, 2018

Frappé par le cumul des mandats, Jean-Luc Reitzer avait dû abandonner sa mairie d'Altkirch en septembre 2017 qu'il dirigeait depuis mars 1983. Il fut aussi conseiller général du Haut-Rhin, de 1979 à 2002.

Homme de droite, gaulliste convaincu, ce major de promotion de l'institut d'études politiques de Strasbourg a connu le RPR - créé par Jacques Chirac en 1976 -, avant d'assister à la naissance de l'UMP en 2002, puis à celle de LR en 2015. Il avait apporté son soutien à Alain Juppé lors de la primaire de la droite en 2016.

Présent ce matin à la pose de la première pierre marquant le début des travaux de réhabilitation de la nouvelle caserne de #gendarmerie de @saint_louis_fr #Alsace pic.twitter.com/JNLa6BZM2z — Jean-Luc Reitzer (@JL_Reitzer) July 12, 2018

En avril 2018, il s'était distingué en soutenant une proposition de loi transpartisane visant à allonger la durée du congé paternité en cas de naissance prématurée ou d'hospitalisation du nouveau-né.

En son absence à l'Assemblée nationale pendant son hospitalisation, c'est sa suppléante Pascale Schmidiger qui devrait occuper en tout logique son siège dans l'hémicycle.