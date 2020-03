Faire dormir un bébé sur le dos ou le ventre : la Haute Autorité a tranché

Les spécialistes ont tranché : les bébés doivent dormir sur le dos. Telle est la recommandation de la Haute Autorité de Santé (HAS) et du Conseil National professionnel (CNP) de pédiatrie, publiée ce jeudi.

D'après le professeur Hugues Patural, du CNP de pédiatrie, le couchage ventral multiplie par cinq les risques de mort inattendue du nourrisson. De «300 à 400 bébés meurent de façon inattendue en France tous les ans» parmi eux, une centaine en raison de leur positionnement.

Mais, et c'est une source d'inquiétudes pour les parents, cette position peut provoquer des plagiocéphalies, ces déformations du crâne liées à la position du bébé (surnommée «tête plate» et parfois cranioplagie). «Dans la très grande majorité des cas, les déformations crâniennes disparaissent à l'âge de 2 ans grâce à la mobilité spontanée du bébé qu'il faut préserver», assurent ces spécialistes.

Les professionnels de santé doivent renouveler aux parents les conseils, déjà donnés avant la naissance, surtout pendant les six premiers mois de la vie lorsque le crâne est plus malléable.

Les préconisations de la HAS

La HAS recommande aux parents de laisser leur nourrisson libre de ses mouvements notamment pour que son cou soit mobile - y compris sur le ventre lorsqu'il est éveillé et à condition qu'il soit surveillé.

Elle préconise également de varier les postures du bébé, de l'encourager à tourner la tête spontanément en le sollicitant par le toucher, la vue ou par la voix ou des sons.

Quand il est éveillé, la HAS recommande de l'installer sur un tapis ferme au sol avec des jouets répartis autour de lui, en évitant les arches de jeu et les mobiles qui vont fixer son attention en un endroit unique. Elle pointe en revanche «les effets délétères des cale-tête, des sièges-coques et des coussins anti-tête-plate, objets qui se sont multipliés dans l'environnement des bébés et qui les empêchent de bouger librement.»

Il est aussi préconisé de consulter un médecin qui pourra prescrire des soins de kinésithérapie au plus tôt quand l'enfant a des difficultés à bouger son cou (torticolis). L'ostéopathie n'étant pas, au vu des données scientifiques actuelles, recommandée.

En l'absence d'amélioration après une prise en charge adaptée, une orientation précoce (fin du premier semestre) par le médecin vers un centre compétent est recommandée.