Municipales à Paris : Nicolas Sarkozy attendu au meeting de Rachida Dati lundi 9 mars

L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, sera présent au meeting de Rachida Dati, qui doit avoir lieu ce lundi 9 mars, à la Salle Gaveau (8e). Un soutien de poids pour la candidate Les Républicains (LR) à la mairie de Paris, qui n'est autre que son ancienne Garde des Sceaux.

Déjà soutenue publiquement par plusieurs ténors de la droite nationale, à l'instar de François Baroin (président de l'Association des Maires de France), Hervé Morin (président du conseil régional de Normandie) ou encore Xavier Bertrand (président du conseil région des Hauts-de-France), Rachida Dati devrait ainsi être entourée d'une solide équipe lundi soir.

«Il est au côté de Rachida Dati depuis le début. C'est un ami avec qui elle échange et parle régulièrement, et ce, avant même son entrée en campagne», explique Nelly Garnier, sa directrice de campagne et candidate tête de liste LR dans le 11e arrondissement, qui souligne que celle qui est maire du 7e arrondissmeent depuis bientôt 12 ans «fait campagne seule», sans «avoir besoin d'un chaperon».

Un moment de cohésion pour les Républicains...

«On a voulu un grand meeting, qui soit un lieu de cohésion et de rassemblement autour de la famille politique», continue Nelly Garnier. Pour cette directrice de campagne en plein préparatif, il est évident que la présence de Nicolas Sarkozy à ce meeting va «faire très plaisir» aux adhérents LR.

Pour autant, même si l'ancien président dira quelques mots lors de cette grande réunion, «la prise de parole» sera bien «centrée sur Rachida Dati». Pour Nelly Garnier, il n'est «pas question de faire de l'interprétation sur la politique nationale», mais uniquement ce que Les Républicains «vont porter pour Paris».

...dans Une salle symbolique pour la droite

Un appui symbolique dans une salle de spectacle parisienne qui l'est tout autant. Pendant l'élection présidentielle de 2007, l'UMP (l'ancien nom des LR) avait en effet choisi la Salle Gaveau pour organiser leurs deux soirées de campagne, du premier et du second tour, célébrant sur place la victoire de Nicolas Sarkozy le 6 mai 2007.

Près de 13 ans plus tard, le choix de ce lieu pour le premier (et unique) grand meeting de Rachida Dati n'apparaît donc pas comme un hasard. «Nous voulons renouer avec ces campagnes de droite populaires et très fédératrices. On s'inscrit dans cette filiation de 2007», assure Nelly Garnier, qui veut croire que cette salle rappellera les heures de gloire de la droite, lorsque celle-ci était «ouverte» et «en mouvement».

A une semaine du premier tour des élections, ce meeting doit servir à lancer une vraie dynamique dans les rangs des sympathisants et des électeurs LR. Une effervescence collective sur laquelle la candidate LR pourra – sans nul doute – s'appuyer jusqu'à dimanche prochain.