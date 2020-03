Paris : Pourquoi LREM et LR concluraient-ils des accords par arrondissement ?

A une semaine de l'élection municipale, Agnès Buzyn a entrouvrert la porte à des rapprochements LREM-LR. S'il n'est pas question d'une alliance globale de partis, il pourrait plutôt s'agir d'accords par arrondissement. Avec deux objectifs : obtenir le plus de conseillers municipaux possible et faire tomber Anne Hidalgo.

«Il n'y aura aucune alliance de partis. Il y aura, par arrondissement, des discussions sur ceux qui veulent me rejoindre sur un projet», a affirmé Agnès Buzyn ce week-end. Il y a quelques jours, c'était Agnès Evren, présidente de la fédération LR de Paris et tête de liste dans le 15e, qui admettait : «aujourd'hui, nous ne considérons pas En Marche comme un partenaire mais comme un adversaire. Nous verrons au soir du premier tour qui voudra se rassembler autour du projet de Rachida Dati».

Nelly Garnier, directrice de campagne de la candidate LR, abonde, ce dimanche 8 mars : «Au soir du 1er tour, c'est une nouvelle élection qui commencera. On fera un état des lieux de la situation. Puis l'enjeu sera de tourner la page Anne Hidalgo. Tous ceux qui appellent depuis des mois à la battre devront prendre leurs responsabilités et être cohérents».

Anne Hidalgo proche d'obtenir la majorité ?

Car malgré les sondages, ni l'ex-Garde des Sceaux (donnée à 25 % d'intentions de votes), ni l'ancienne ministre de la Santé (17 %), n'est capable de battre seule la maire sortante (24 %) au 2e tour. La candidate de gauche devrait en effet profiter du report des Ecologistes (entre 10 et 15 %), tandis que ses rivales LR et LREM se «cannibalisent».

En l'état actuel des choses, Anne Hidalgo (en ajoutant les Verts) bénéficierait d'une belle avance dans cette élection indirecte si particulière. Elle serait proche des 82 conseillers de Paris nécessaires (sur 163) pour obtenir la majorité, tandis que Rachida Dati pourrait monter au maximum jusqu'à une soixantaine et Agnès Buzyn une quarantaine. Et étant donné qu'elles empiètent sur leur électorat respectif, plus le score de la candidate LR sera haut, plus il fera baisser celui de son homologue LREM. Et vice-versa.

D'où l'importance d'un accord pour les deux femmes, dont les programmes semblent en partie compatibles, notamment sur les thèmes de la sécurité et de la propreté. Pour autant, en termes d'image, une alliance globale semble impossible, tant d'un côté que de l'autre. Les Républicains, qui se veulent les opposants n°1 d'Emmanuel Macron à l'échelle nationale, pâtiraient d'un rapprochement avec En Marche. Le président de la République, lui, ne pourrait afficher un soutien officiel à ses adversaires.

C'est pourquoi les manœuvres pourraient se jouer à l'échelle locale seulement, suivant la situation au 2e tour. Des listes pourraient ainsi fusionner dans des arrondissements où une telle stratégie renverserait la situation. Par exemple, dans le 12e, une alliance entre Valérie Montandon (LR) et Sandrine Mazetier (LREM) pourrait mettre en danger Emmanuel Grégoire, le bras droit d'Anne Hidalgo tête de liste dans cet arrondissement.

Idem dans le 14e, avec Marie-Claire Carrère-Gée (LR) et Éric Azière (LREM), face à la maire sortante Carine Petit (Paris en Commun). D'autant que Cédric Villani, tête de liste dans cet arrondissement, va complexifier l'équation. Dans le 17e, le maire LR sortant, Geoffroy Boulard, a longtemps discuté avec LREM avant de s'engager finalement pour Rachida Dati. Un arrondissement où Agnès Buzyn elle-même est tête de liste. Dans le 18e, le candidat Les Républicains, Rudolph Granier est méconnu, tandis que Pierre-Yves Bournazel, ex-LR rallié à LREM, est solidement implanté.

Enfin, une telle entente aurait aussi le mérite de régler l'épineuse situation du 15e arrondissement, plus gros pourvoyeur de conseillers de Paris. Dans ce bastion de la droite, Philippe Goujon, le maire sortant LR, refuse de soutenir Rachida Dati car il entend se prononcer «en faveur du candidat le mieux placé pour battre Anne Hidalgo». La question n'aurait donc plus lieu d'être.

Le problème du 15e arrondissement enfin réglé ?

Resterait toutefois à trancher la problématique qui en découle : qui rejoindrait qui ? Celle-ci pourrait se résoudre d'elle-même, en fonction des scores respectifs au soir du premier tour. En bref, si LR était devant, LREM se rallierait, et si LREM était en tête, c'est LR qui se désisterait.

Si on y ajoute des consignes de vote adéquates au «troisième tour», c'est-à-dire lorsque les conseillers de Paris désignent le maire de Paris, cette «entente cordiale» pourrait ainsi permettre de renverser la maire socialiste. D'autant que ce scrutin s'effectue à bulletin secret et que les votants auront donc toute latitude pour se prononcer en faveur d'un autre candidat que le leur.

Au final, cette stratégie contenterait aussi bien LR que LREM. Le plus fort des deux remporterait la mairie de Paris, tandis qu'Anne Hidalgo serait battue, nuisant ainsi à son éventuelle candidature pour la gauche à la présidentielle 2022. D'autre part, grâce à des accords par arrondissement, le moins fort obtiendrait tout de même un bon nombre de conseillers municipaux. Ceux-là même qui constituent 95 % des grands électeurs pour les sénatoriales, le prochain scrutin à se profiler, en septembre 2020.