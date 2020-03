Trafic de médicaments en Europe : 5 réseaux criminels démantelés et 23 interpellations en France

C'est un marché qui rapporte plus que celui de la drogue et qui pour partie, prend sa source en France. Au cours d'une vaste opération internationale entre juillet à octobre 2019, la gendarmerie française, sous la direction de l'Oclaesp (Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique), a démantelé 5 réseaux criminels et interpellé 23 individus.

Ces enquêtes ont permis de saisir des avoirs criminels estimés à près de 1,5 millions d'euros.

Lors de perquisitions, les gendarmes ont découvert 17 000 unités médicamenteuses ou de produits dopants, évalués à près de 90 000 euros. Ils ont notamment mis au jour une équipe de trafiquants de Subutex et c'est en France que les malfaiteurs s'approvisionnaient.

«Les suspects utilisaient de fausses ordonnances, explique un responsable de l'Oclaesp à CNEWS. Le Subutex est remboursé à 100 % en France, donc, pour ne pas avancer un centime, ils falsifiaient des documents relatifs à l'aide médicale d'Etat ou à la CMU (Couverture maladie universelle). Au milieu de cachets de Subutex et d'argent liquide, les enquêteurs ont d'ailleurs retrouvé de nombreux faux documents utilisés dans des pharmacies marseillaises. Vu le volume du trafic, il y a de quoi s'interroger sur la vigilance des officines et l'éventuelle complicité de professionnels de santé.»

Les suspects revendaient ces comprimés jusqu'à 60 euros l'unité. Un prix de vente qui, dans d'autres dossiers, peut monter jusqu'à 400 euros en Europe du Nord.

165 arrestations, 36 millions de médicaments saisis

Pendant ces 4 mois d'investigations internationales, la douane française a, de son côté, intercepté près de 96 000 cachets et 42 kg de médicaments qui étaient détournés pour les utiliser comme psychotropes ou produits dopants.

Des substances vendues illégalement sur Internet. Les douaniers ont notamment saisi dans un colis postal 200 ampoules d'hormones de croissance. Une piste qui les a menés jusqu'au gérant d'une boutique de compléments alimentaires et un individu suspecté d'être impliqué dans un trafic de produits dopants.

Au cours de ces investigations, les enquêteurs ont saisi près d'un millier de comprimés, d'ampoules, de stylos d'anabolisants, mais aussi de stéroïdes et d'hormones de croissance.

A l'échelle des 18 pays impliqués dans l'action internationale en 2019, ce sont 165 suspects qui ont été arrêtés, et 12 groupes criminels démantelés. Les enquêteurs ont saisi près de 36 millions de médicaments et 110 000 ampoules.