Coronavirus : la liste des événements annulés et des lieux fermés en France

Le bilan du coronavirus continue d'augmenter en France, 100 cas ont été recensés sur le territoire national depuis janvier. Tous les rassemblements de plus de 5.000 personnes dans des lieux confinés sont interdits en France et certains lieux fermeront leurs portes temporairement. Voici la liste.

Ile-de-france

La Philarmonie de Paris annule tous ses concerts qui ont lieu dans a salle Pierre Boulez à partir du lundi 9 mars.

Le Louvre a fermé ses portes dimanche 1er et lundi 2 mars.

Le salon de l'Agriculture : la dernière journée du salon de l'agriculture qui devait se dérouler, ce dimanche 1er mars, a été annulée.

Le semi-marathon : la course programmée, ce dimanche 1er mars, a également été annulée. L'événement a été reporté à une date ultérieure.

Juste debout : la 18e édition de cet événement de danse hip-hop qui devait avoir lieu à Bercy le 1er mars a été annulé.

Le Salon mondial du Tourisme de Paris : cet événement, qui devait se tenir du 12 au 15 mars et accueillir un peu plus de 100.000 visiteurs, est annulé en raison de l'épidémie de coronavirus. Cette décision a été prise afin de «respecter les consignes des pouvoirs publics et après concertation de nos clients et partenaires», indique la société Comexposium.

La Nuit de La Bretagne : programmé samedi 7 mars à Paris La Défense Arena, ce spectacle est officiellement annulé. 150 artistes étaient attendus pour 4 heures de spectacle devant environ 40.000 spectateurs.

Les concerts du rappeur Ninho, du groupe Tryo et du chanteur M. Pokora : alors qu'ils qui devaient tous bientôt jouer à l'AccorHotels Arena de Bercy, leurs concerts vont être annulés à cause de l'épidémie de coronavirus, a annoncé mardi la préfecture de police de Paris.

l'oise

Tous les rassemblements interdits : des mesures plus strictes ont été prises pour l'un des principaux foyers de propagation du virus en France. «Dans l'Oise et dans la commune de La Balme, tous les rassemblements seront interdits jusqu'à nouvel ordre», a indiqué Olivier Véran.

côte d'azur

Le salon immobilier Mipim : le rendez-vous mondial des professionnels de l'immobilier qui se déroule à Cannes, est repoussé de mars à juin, «suite aux inquiétudes croissantes relatives au coronavirus». L'édition 2020 est décalée du «2 au 5 juin», selon son organisateur Reed Midem.

haute-savoie

Le carnaval d'Annecy : la ville d'Annecy, la préfecture de Haute-Savoie et l'association organisatrice ont décidé d'annuler le carnaval vénitien d'Annecy, qui devait se dérouler le week-end des 7 et 8 mars.