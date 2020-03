Coronavirus : Plus d’un quart des Français envisage de ne pas aller voter

Dimanche prochain, pour le premier tour des municipales, le taux de participation aux municipales devrait être fortement influencé par l’épidémie du Covid-19. Selon une enquête réalisée par Ifop, 28% des Français ne comptent pas se rendre dans un bureau de vote par crainte de transmission du virus.

«Le poids des seuls électeurs se disant certains de ne pas aller voter à cause du virus est certes plus restreint (16%) mais ils ne représentent pas moins de6 à 8 millions d’électeurs», a expliqué l’institut de sondage, dans cette étude réalisée pour Charles.co. Au total, 47,7 millions de Français sont inscrits sur les listes électorales.

L’étude révèle également que les plus jeunes se montrent les plus réticents à l’idée de se rendre au bureau de vote. En effet, 40% des électeurs de 18 à 24 ans sont susceptibles de ne pas aller voter lors des élections - 37% des 24-34 ans -, contre 28% pour les Français âgés de 50 à 64 ans et 23% pour les 65 ans et plus.

Les Parisiens sont les plus réticents

Sur le critère géographique, les habitants de la région parisienne possèdent le plus haut taux (37%) de potentiels abstentionnistes à cause des risques de transmission du coronavirus, devant le Nord est et le Sud est (28%).

Ce lundi, la France, deuxième pays européen le plus touché par l’épidémie après l’Italie, comptait 1.412 personnes contaminées et 25 décès.

L’enquête a été menée en ligne le 5 mars 2020 sur un échantillon de 1.008 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.