Démantèlement d'un trafic à Montargis : plus de 7 kilos d'héroïne saisis

A Montargis, le trafic détériorait fortement la vie du quartier Chautemps. Un quartier sensible, perturbé par le deal de drogue. Il aura fallu plusieurs mois d'investigations et pas moins de huit enquêteurs dédiés pour faire tomber la filière qui y sévissait.

Un appel anonyme en avril 2019 permet aux policiers du commissariat de Montargis de perquisitionner au domicile d'une «nourrice» où ils découvrent 7,3 kg de ce qui se révèlera être de l'héroïne.

Sous l'égide du parquet de Montargis, l'antenne OFAST (Office anti-stupéfiants) de la direction interrégionale de la police judiciaire d'Orléans prend alors le relais sur ce dossier. «La surveillance physique a permis de mettre en évidence le trafic, et les rôles des différents protagonistes : guetteur, rabatteur, nourrice, revendeur. Tous sont jeunes, ils ont moins de 30 ans, et il y a au moins un mineur», explique une source proche du dossier à CNEWS.

Le 2 mars, plus de 25 enquêteurs lancent une opération simultanée sur différents sites et interpellent huit personnes, dont certaines reconnaîtront certains faits en garde à vue selon nos informations. Six ont été mis en examen pour trafic de stupéfiants et placés en détention provisoire vendredi dernier. La plupart sont connus pour des affaires de drogue, sans avoir été incriminés dans un trafic jusque-là. Certains ont des antécédents de participation à des violences urbaines, des outrages, des vols.

Lors des perquisitions, les policiers tombent sur tout le matériel nécessaire au conditionnement de la drogue mais ne trouvent que peu d'argent. «Le profil des impliqués, jeunes, laisse penser qu'ils dépensaient le profit de leur trafic au jour le jour», précise cette même source.

C'est la deuxième affaire d'ampleur en moins d'un an à Montargis concernant le trafic d'héroïne. En avril 2019, 27 kg de cette drogue avait été saisis lors d'une opération de police judiciaire.