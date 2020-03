Le département des Landes en vigilance orange pour des risques d'inondations

Des averses avec du vent fort sur le Sud-Est sont prévues lundi, avant l'arrivée de la pluie par l'Ouest, selon Météo-France. Le département des Landes fait l'objet d'une vigilance orange pour risques de crues et d'inondations, selon le bulletin de Météo France publié ce dimanche.

Les régions méditerranéennes et la moyenne vallée du Rhône profiteront d'un temps bien ensoleillé mais au prix d'un fort vent de nord à nord-ouest bien turbulent du Roussillon à la Provence.

Les rafales atteindront 70 à 90 km/h, voire 100 km/h dans le domaine du mistral. En Corse, les nuages bas matinaux seront suivis d'un temps plus instable, ponctué d'averses temporairement orageuses.

Du Grand-Est au nord de Rhône-Alpes, du Massif Central à Midi-Pyrénées, la journée sera rythmée par les averses. Ces dernières seront entrecoupées de courtes éclaircies en plaine.

Dans le Sud-Ouest, le département des Landes a été placé en vigilance orange inondation. Les averses seront plus fréquentes près des massifs et neigeuses à partir de 800/1000 m d'altitude. Toute la journée, de fortes rafales balaieront le relief des Pyrénées.

Sur le nord-ouest du pays, on observera le matin quelques averses près de la Manche et en Aquitaine, des éclaircies ailleurs. L'après-midi, le ciel se voilera puis se couvrira, annonçant des pluies plus régulières sur la Bretagne puis sur tout le nord-ouest en soirée. Le vent se renforcera près de la Manche.

Les températures minimales, en baisse, seront comprises entre 3 et 6 degrés dans les terres avec quelques gelées en régions montagneuses et entre 7 et 10 degrés sur les côtes atlantiques et les bords de Méditerranée. Les maximales, globalement stationnaires, atteindront 9 à 14 degrés en général, 13 à 16 sur le Sud-Est.