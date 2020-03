De nouveaux modèles d'abris à vélos sécurisés déployés à Paris

Alors qu'environ 4.600 plaintes sont déposées chaque année à Paris pour des vols de vélos, la mairie installe ces jours-ci un nouveau type d'abri sécurisé.

Il s'agit d'une box en métal, qui peut accueillir jusqu'à six bicyclettes mécaniques ou électriques (y compris avec un siège bébé). Cinq exemplaires seront déployés d'ici à la fin du mois à travers la capitale, dans la contre-allée Pierre Lazareff (2e), 73 rue de Dunkerque (9e), 40 rue de Sambre-Meuse (10e), 15 rue Peclet (15e) et 22 rue d’Aubervilliers (19e).

Pour y accéder, il faudra débourser 75 euros par an, ce qui représente un abonnement à 6 euros par mois. Un tarif «accessible au plus grand nombre», souligne Christophe Najdovski, adjoint aux transports. Ensuite, on y accédera en débloquant la porte avec son smartphone (via l'application à venir «Ma Clé») ou grâce à un badge fourni par la municipalité. A noter qu'une pompe à air sera disponible à l'extérieur.

Une mise en service prévue en avril

Mais les cyclistes devront encore s'armer d'un peu de patience, pendant un gros mois, pour y garer leurs précieux deux-roues. Une inscription est ouverte à tous sur le site internet dédié (abris-securises-velos.paris.fr) jusqu'au 29 mars. Un tirage au sort est prévu «début avril» pour sélectionner – au hasard – les heureux élus, qui devraient obtenir l'accès dans la foulée.

L'objectif de la mairie est d'installer progressivement 50 abris d'ici à l'été «à travers tout Paris», ce qui représentera à terme 300 places. Leur déploiement est prévu suivant le nombre d'habitants. Les arrondissements les plus peuplés, comme les 15e, 18e et 19e, devraient ainsi accueillir jusqu'à 5 exemplaires.

Ce type d'abri est essentiel «pour lutter contre le fléau du vol des vélos à Paris, qui est un frein au développement de la pratique», martèle Christophe Najdovski. Un nouveau dispositif qui s'inscrit selon lui dans «une palette plus large de nouveaux stationnements sécurisés». Par exemple, une première «vélostation», parking clôturé géant de 200 places, vient d'ouvrir devant la gare de Lyon, avant une prochaine de 400 places à la gare Montparnasse «vers le mois de mai», précise l'adjoint.



© Ville de Paris/Christophe Belin

En parallèle, des efforts sont faits pour mettre à disposition des espaces dédiés dans les parkings voitures souterrains – disposant d'un ascenseur – concessionnaires de la ville. Actuellement, 700 places sont accessibles dans 47 parkings.

Et si pour l'instant, il faut encore plusieurs abonnements pour accéder à ces différentes places sécurisées (via la SAEMES ou les parkings Indigo), l'ambition de la mairie est de mettre en place «un passe multiparc avec lequel on puisse accéder à tous ces endroits», plaide l'adjoint aux transports. Ce forfait unique pourrait voir le jour «d'ici à quelques mois».

Et pour la prochaine mandature ? «Anne Hidalgo a pris l'engagement de créer 100.000 places supplémentaires. La moitié [soit 50.000] pourraient être sécurisées», révèle Christophe Najdovski.