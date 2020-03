Deux études inédites pointent la hausse du nombre d'autistes en France

Alors que le manque de données sur l'autisme est souvent pointé du doigt par les professionnels, deux études inédites publiées ce mardi 10 mars par Santé publique France permettent de lever le voile sur la prévalence de ces troubles. Elles mettent en avant la hausse du nombre d'autistes en France, sans occulter les limites de ces chiffres.

La première étude se base sur deux registres français des handicaps de l’enfant, l'un couvrant le département de la Haute-Garonne, l'autre l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Entre la génération née en 1995-1997 et celle née en 2007-2009, la prévalence des troubles autistiques - qui se traduisent par «un déficit de la communication et des interactions sociales, ainsi que par des comportements ou des intérêts restreints et répétitifs», explique le rapport - chez les enfants de 8 ans est passé de 2,3 à 7,7 individus pour 1.000 dans le premier registre, et de 3,3 à 5,6 individus pour 1.000 dans le second.

Pour les enfants nés en 2010, elle atteint même respectivement 10,2 pour 1.000 et 8 pour 1.000. Soit environ 1 % des naissances. «La surveillance des troubles autistiques à l’âge de 8 ans dans les deux registres a mis en évidence une augmentation considérable de la prévalence au cours des 15 dernières années», conclut l'étude, publiée dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) de Santé publique France. «Les différences constatées entre les territoires de surveillance de taille relativement restreinte invitent à la prudence sur une éventuelle généralisation de ces données à un niveau national», nuance tout de même les auteurs.

Des recours aux soins en augmentation continue

La seconde étude dévoilée par Santé publique France ce mardi met en évidence la même évolution. Basée sur les chiffres de recours aux soins, elle recense en France 119.260 personnes en 2017 souffrant de troubles envahissants du développement. «On observe une augmentation régulière de la prévalence sur la période étudiée 2010-2017, plus marquée chez les hommes», note le rapport. En effet, elle a presque doublé en sept ans, passant de 9,3 pour 1.000 en 2010 à 18,1 pour 1.000 en 2017 (de 13,5 à 26,9 chez les hommes).

Mais ces données doivent être maniées avec précaution, souligne l'étude. «Les personnes âgées de plus de 15 ans sont sous-estimées dans l’étude car, à partir d’un certain âge, la prise en charge des personnes autistes se fait davantage dans le médico-social», qui ne figure pas dans la base étudiée, explique au Figaro l’épidémiologiste Catherine Ha, qui a participé à la rédaction du rapport.

Une prévalence de l'autisme proche de la moyenne mondiale

Une fois le constat de l'augmentation de la prévalence de l'autisme dans la population française posé - qui est proche de la moyenne mondiale mais inférieure à celle enregistrée aux Etats-Unis, qui était d'un enfant sur 59 en 2014, un chiffre qui fait débat -, survient la question des raisons de cette évolution. Un sujet qui n'est pas abordé dans les deux études, en raison du manque d'informations.

«Les plans 'autisme' ont permis d’améliorer le repérage de ces troubles. Mais cela n’explique peut-être pas toute l’augmentation. Les connaissances sur les facteurs de risques sont encore limitées», indique Catherine Ha, citée par Le Figaro. «Une influence des facteurs environnementaux n’est pas à exclure», poursuit-elle, des recherches étant en cours sur le rôle que pourrait jouer la pollution de l’air et les pesticides agricoles sur l'apparition de comportements autistiques.