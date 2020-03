Elle se marie avec son ex-compagnon, à son insu, pour se venger

Pour se venger de son ex-compagnon, qui l'avait quittée pour une autre, une femme s'est mariée avec lui, mais à son insu.

Une (mauvaise) surprise pour l'ancien compagnon de cette femme lorsqu'il a découvert être marié, d'autant plus avec son ex-compagne. Pour accomplir sa vengeance, la femme de 58 ans, magistrate de profession, a dû fournir de faux papiers et trouver un faux mari, pour jouer le rôle du vrai.

Elle a donc dit «oui» à un complice, en mars 2019, à Saint-Denis de la Réunion, où elle travaillait. Mais le piège s'est retourné contre elle, lorsqu'elle a été à nouveau mutée dans les Hauts-de-Seine, où vivait toujours son ex-compagnon. Ce dernier, également juge, a alors fini par découvrir le pot-aux-roses...

15 ans de réclusion encourus

La justice a ouvert une enquête et saisi la Direction centrale de la police judiciaire, à Nanterre. La magistrate des Hauts-de-Seine a été placée en garde à vue, puis mise en examen en décembre dernier, notamment pour «faux et usage de faux en écriture publique ou authentique par personne dépositaire de l'autorité publique», selon les informations d'Europe 1.

Ses complices présumés, soit le faux mari et sa fille, qui serait également dans le coup, auraient été placés en garde à vue et, à l'issue de ces interrogatoires, le procureur aurait ouvert une information judiciaire. La magistrate travaillant dans les Hauts-de-Seine, ils ont tous les trois été mis en examen au tribunal de Versailles. En théorie, elle risque un procès en cour d'assises, et encourt 15 ans de réclusion et 225 000 euros d'amende, selon l'article 441-4 du code pénal.