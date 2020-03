Gels hydroalcooliques fabriqués en pharmacie : peut-on apporter son flacon en plastique vide ?

Des préparations sans contenants. Alors que les pharmaciens sont désormais autorisés à produire eux-mêmes du gel hydroalcoolique afin de répondre à la forte demande liée à l'épidémie de coronavirus, plusieurs officines font face à une pénurie de flacons en plastique. Pour pallier les ruptures de stocks, est-il possible de ramener son propre flacon vide ?

«Actuellement, on contacte tous les fournisseurs d’alcool et des matières premières, mais on est confronté à beaucoup de problèmes de flaconnage», déplore Gilles Bonnefond, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO).

Dans ce contexte, «Les clients pourront tout à fait ramener leurs flacons vides de gels ou solutions hydroalcooliques dans les pharmacies manquant de stocks. Sans compter que c’est parfait pour l’économie circulaire», a confirmé Gilles Bonnefond, qui précise toutefois qu’il faudra bien les nettoyer au préalable.

Pour cette préparation, «On a utilisé la formule officielle de l’OMS», a-t-il souligné, soit un mélange d’éthanol, d’eau oxygénée, et de glycérine. «Les préparations devraient être prêtes fin de semaine, début de semaine prochaine.», a précisé Gilles Bonnefond.

«une fourchette de prix encadrée et raisonnable»

Concernant les prix, «On attend un texte qui devrait être publié prochainement par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour être sur des prix à peu près harmonieux», en sachant qu’il s’agit d’une fabrication artisanale, et que les prix ne sont, de fait, pas comparables aux gels industriels.

D’autant qu’il y a une inflation sur les prix des flacons. «Quand il y a une pénurie, les fabricants en profitent pour augmenter leurs prix.», mais les flacons seront «dans une fourchette de prix encadrée et raisonnable».