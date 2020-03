Le lapin du métro repris par une graffeuse pour dénoncer les attouchements sur les femmes

A 20 ans, la graffeuse Zoia reprend l'image emblématique du lapin qui se coince les doigts dans la porte du métro, pour dénoncer les attouchements dont sont victimes les femmes dans les transports.

C'est une image qui parle à beaucoup de personnes que Zoia, de son nom d'artiste, a reprise. Sur l'originale, l'inscription qui accompagne le lapin indique : «Attention ! Ne mets pas tes mains sur la porte : tu risques de te faire pincer très fort». Sur la revisite engagée de la jeune femme, il est écrit : «Attention ! Ne mets pas tes mains sur mon corps, tu risques de te faire défoncer très fort». La représentation du lapin qui se coince les doigts dans la porte du métro est également remplacée : un lapin mâle touche les fesses d'une femelle, tandis qu'une autre lapine brandit une batte de baseball.

Une idée qui lui ait venue d'une prise de conscience, explique-t-elle : «Au départ cette image je la trouvais assez banale, puis je me suis rendu compte de la réalité qu'est d'être une femme, comme se faire tripoter dans le métro. J'ai eu un déclic». A travers la revisite de cet autocollant, la jeune femme a alors souhaité transmettre un message : «Cette image est là pour que les enfants ne se coincent pas les doigts dans les portes, mais il faudrait peut-être dire aux enfants qu'on ne doit pas toucher les femmes».

Dans un milieu «très masculin et hyper macho», le manque de considération à son encontre s'est accentué avec sa réputation grandissante : «On m'a dit que je ne méritais pas ma notoriété car je suis une femme» confie-t-elle. Elle qui recevait, et reçoit encore, de nombreux messages qu'elle juge déplacés. Après avoir collé ses autocollants un peu partout, la parisienne et nantaise a également reçu de nombreux témoignages de femmes ayant vécu des situations similaires : «Certaines me disent qu'elles sont obligées d'enlever des photos d'elle sur les réseaux sociaux» raconte-t-elle.

«Je veux m'engager de plus en plus»

Pour Goia, ces autocollants représentent le début d'un véritable engagement : «Je veux m'engager de plus en plus, et concrètement, sur la condition des femmes», affirme-t-elle. Elle a d'ailleurs d'ores et déjà pour projet de parcourir les pays d'Europe, afin de voir, par elle-même, la situation des femmes dans d'autres pays.

En attendant, elle prépare avec l'association ACDZ, qui l'a soutenue dans la création de ses autocollants, un événement 100 % féminin, comme son nom «Allez les filles !» le laisse sous-entendre. Rappeuses, DJs ou encore graffeuses seront présentes pour ce rendez-vous autour du sport et de la culture, qui aura lieu, le 21 mars prochain, à Noisiel en Seine-et-Marne.