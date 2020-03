Coronavirus : des prototypes de vaccins testés sur des souris

Bientôt un vaccin contre le coronavirus ? Des chercheurs en laboratoire de l’Institut Pasteur sont en train d’élaborer des prototypes de vaccins, qui vont être testés sur des souris dès ce mercredi.

«Les tests vont durer un mois, un mois et demi : on vaccine des souris, ensuite on leur prend régulièrement du sang pour voir si elles ont fait des anticorps contre le vaccin. Si elles ont fait des anticorps, on les infecte avec le coronavirus et on voit si elles résistent», a expliqué l’un des chercheurs au micro de RTL.

Le covid-19 appartient à la même famille que le virus de la rougeole. Les scientifiques de l’Institut travaillent donc à partir du vaccin contre la rougeole, considéré comme très efficace. Ils souhaitent combiner le génome de ce vaccin avec une partie de celui du coronavirus, pour obtenir un dérivé facile à produire à l’échelle mondiale, comme l’explique Frédérique Tangy, directeur du laboratoire d’innovation vaccinale de l’Institut Pasteur à Envoyé spécial.

Emmanuel Macron a décidé de débloquer huit millions d’euros pour financer la recherche pour des traitements contre le coronavirus. Le professeur italien Massimo Galli a cependant affirmé à l'AFP que «cette épidémie s’arrêtera, non pas grâce à un vaccin, qui n’arrivera jamais assez tôt pour l’arrêter, mais grâce aux mesures de confinement que nous arriverons à prendre». En effet, selon l’Institut pasteur, le vaccin ne pourra voir le jour qu’à l’automne 2020.