Coronavirus : les hôpitaux se préparent à l’afflux de patients

Les personnels soignants s'attendent à une forte accélération de l'épidémie, alors que la situation est déjà difficile.

En première ligne pour lutter contre l’épidémie. Alors que le dernier bilan fait état en France de 48 décès et plus de 2.281 cas, les hôpitaux se préparent à passer au stade 3 face au Covid-19. Il «devrait arriver dans les prochains jours», a d’ailleurs confirmé le directeur général de la santé, Jérôme Salomon.

Cette crise sanitaire inédite, qui survient dans un contexte de malaise hospitalier, met les soignants à rude épreuve. Ils ont en effet la responsabilité de prendre en charge les patients infectés par le virus, dont le nombre augmente chaque jour, mais ils ne peuvent négliger les autres malades. Une situation exceptionnelle qui implique une réorganisation des services et la mobilisation de chaque secteur de l’offre de soins.

La réserve sanitaire sur le pont

Pour renforcer le nombre de soignants, les autorités ont prévu de faire appel aux volontaires de la réserve sanitaire, composée de 3 500 personnes. Sont concernés les professionnels en retraite depuis moins de cinq ans, les étudiants en médecine, ainsi que les infirmiers et les praticiens, qui ont été informés par un communiqué de leurs ordres respectifs.

A ce jour, toute la difficulté pour les hôpitaux consiste à absorber une hausse soudaine de patients dans des services déjà surchargés. Afin de pouvoir prendre en charge les cas les plus graves, le nombre de places en réanimation a été renforcé. Pour l’heure, la France dispose de 5 000 lits en réanimation et de 7 360 lits de soins intensifs. Mais l’offre peut encore augmenter grâce au plan blanc, un dispositif qui a été activé dans tous les hôpitaux de l’Hexagone. Ce dernier prévoit l’ouverture de lits supplémentaires, ainsi que la déprogrammation des opérations non urgentes.

Alors qu’environ 1 000 tests de dépistage sont pratiqués au quotidien actuellement, le gouvernement a par ailleurs autorisé par arrêté les laboratoires médicaux de ville à procéder à des tests. Autre mesure forte : la simplification de l’accès des patients à un médecin en téléconsultation. L’objectif est, une nouvelle fois, de désengorger les salles d’attente et les appels au Samu. Enfin, la vigilance est également maximale dans les Ehpad. Comme en témoigne l’activation du plan bleu, qui organise la protection des personnes âgées, avec notamment la suspension des visites de personnes extérieures.

Des professionnels en surtension

Cette réorganisation colossale nécessite un investissement total des professionnels de santé. Or, l’hôpital public traverse déjà une crise sociale sans précédent depuis plus d’un an. Au bord de l’épuisement, les blouses blanches dénoncent un manque de moyens humains et matériels, mais aussi la dégradation de leurs conditions de travail. Mi-janvier, plusieurs centaines de chefs de service ont même démissionné de leurs fonctions administratives pour protester.

Et le vaste plan pour l’hôpital public, présenté en novembre, fait toujours grincer des dents. Si leur rôle est de prendre soin des autres, les soignants doivent également se protéger eux-mêmes contre le Covid-19. Si la maladie faisait des ravages au sein des personnels hospitaliers, cela serait une catastrophe. Leur protection étant la clef de voûte de la stratégie d’endiguement de l’épidémie, dont «nous sommes au tout début», a estimé Emmanuel Macron.