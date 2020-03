Emmanuel Macron inaugure la première journée nationale en hommage aux victimes du terrorisme à Paris

La première journée nationale en hommage aux victimes du terrorisme a lieu ce mercredi 11 mars. Elle a été instaurée par le Président de la République, et une cérémonie nationale est organisée au Trocadéro, à Paris.

La journée du 11 mars a été choisie par Emmanuel Macron de façon symbolique, puisqu’il s’agit également de la journée européenne de commémoration des victimes du terrorisme, instituée après l’attentat de Madrid du 11 mars 2004, le plus meurtrier en Europe, qui avait fait 191 morts et environ 2.000 blessés.

La cérémonie commencera aux alentours de 16h15, avec la lecture d’extraits de la déclaration universelle des droits de l’homme par deux sociétaires de la Comédie française.

Le Roi d’Espagne Felipe VI y sera présent aux côtés du chef de l'État. Des enfants de différentes villes frappées par des attentats terroristes depuis 2012 accrocheront des messages aux branches d’un olivier commémoratif. Selon le décret du 7 novembre 2019 instituant cette journée d’hommage, des cérémonies similaires peuvent être organisées dans chaque département à l’initiative du préfet.

Depuis 1998, l’Association française des Victimes du Terrorisme organise une cérémonie chaque 19 septembre aux Invalides, devant la statue «La parole portée», monument parisien dédié aux victimes du terrorisme. C’est lors de la dernière cérémonie, en 2019, qu’Emmanuel Macron s’était engagé à instaurer cette journée nationale.

Les associations d’aide aux victimes avaient été nombreuses à demander la création de cette journée d’hommage. «Je me suis battue pour que la France s’aligne sur l’Europe, et le Président Macron, qui est un grand européen, je crois, a adhéré a cette idée et a été convaincu. C'est cette année la première journée d'hommage, et il y en aura chaque année, puisque cette journée est inscrite définitivement par la loi sur le calendrier de la République», explique François Rudetzki, membre du fonds de garanties des victimes d’actes de terrorisme et du centre national de ressources et de résilience, au micro de Europe 1.

Malgré l’épidémie de coronavirus qui touche la France, la cérémonie a été maintenue, mais le nombre d’invité a été limité à 900 personnes.