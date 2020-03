Isère : 425 kg de résine de cannabis saisie par l'antenne Ofast de Lyon

Il a fallu pour les enquêteurs déjouer l'expérience des malfaiteurs qui utilisaient notamment des brouilleurs et des détecteurs de balises pour se livrer à leur trafic international de cannabis.

Dans la nuit du 9 au 10 mars, grâce à des investigations menées depuis plusieurs semaines, les équipes de la Brigade des stupéfiant de la DIPJ de Lyon repèrent un convoi qui revient d'Espagne. Les deux véhicules remontent en go-fast, avec au volant, deux trafiquants chevronnés.

Le conducteur du véhicule ouvreur, âgé de 52 ans, est un homme connu pour son implication dans le trafic international de stupéfiants. L'individu qui conduit le véhicule qui transporte la drogue affiche lui 48 ans au compteur, et une certaine réputation dans le milieu lyonnais, multi-récidiviste dans le trafic de stupéfiants.

plus d'un million d'euros de marchandise

Le premier est interpellé près de Valence (Drôme). Le second n'entend pas se laisser prendre. «Il a enfoncé une barrière de péage, roulé à très vive allure pendant 80 km avant d'abandonner son véhicule et de poursuivre sa fuite en courant à travers champs», explique à CNEWS une source proche du dossier. «Nous avons même bénéficié de l'appui d'un hélicoptère de la gendarmerie. Ce sont des individus qui prennent tous les risques au moment de l'interpellation. Il a fallu beaucoup de maîtrise et de sang-froid à nos effectifs pour parvenir à les arrêter sans dommages, ni pour eux, ni pour les autres voitures circulant sur l'autoroute.»

Dans le véhicule principal, les enquêteurs de cette antenne Ofast (Office anti-stupéfiants) de Lyon saisissent 425 kg de résine de cannabis et 5 kg d'herbe de cannabis, représentant plus d'un million d'euros de marchandise.

L'enquête se poursuit, et les deux suspects devraient être présentés à un magistrat en fin de garde à vue.