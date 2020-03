Nanterre : une filiale de Vinci a été condamnée à 50.000 euros d'amende pour avoir pollué la Seine

Une filiale de Vinci Construction a été condamnée à payer une amende de 90.000 euros, dont 40.000 euros avec sursis, par le tribunal correctionnel de Nanterre (92), qui l'a déclaré coupable d'avoir déversé du béton dans la Seine, il y a un an.

A l'époque, lors d'une tournée de contrôle classique, un garde-pêche de la zone avait alors repéré un écoulement grisâtre anormal, se déversant directement dans la Seine depuis les rives du chemin de halage à Nanterre (92).

Le principal accusé ? Un groupe de BTP, filiale de Vinci construction France, qui exploite à cet endroit précis une centrale à béton qui alimente le chantier Eole, le prolongement de la ligne de RER E et qui, manifestement, avait laissé s'écouler l'eau de rinçage de ses camions directement dans le fleuve francilien.

Dans un communiqué, le groupe français avait alors fait état d'un «écoulement involontaire de laitance de béton (caillou, sable et traces de ciment)» et avait assuré «mettre en œuvre les mesures nécessaires pour stopper cet écoulement, notamment avec le nettoyage de la zone et l’évacuation des matériaux vers des centres de traitement adéquats».

Une plainte avait été déposée par l'Association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques (AAPPMA), qui avait alors relevé que le point de sortie «était bien caché» et facilité «par un grillage». L'ONG avait déposé plainte pour «abandon de déchet, rejet en eau douce de substance nuisible au poisson et destruction de frayère».

A noter que l'affaire n'est pas encore tout à fait finie, dans la mesure où une audience devrait encore avoir lieu mi-septembre, au tribunal de Nanterre (92). L'occasion pour plusieurs associations réunies comme parties civiles – telles que France Nature Environnement, Val-de-Seine Vert ou encore la Fédération de pêche de Paris – de faire valoir leur point de vue.