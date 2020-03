Paris : 16 opérateurs de free-floating ont postulé à l'appel d'offres de la mairie de Paris

Seize opérateurs de free-floating différents – dont Lime, Jump, Voi ou encore Dott – ont postulé à l'appel d'offres de la mairie de Paris, qui a pris fin ce mercredi 11 mars à midi. A l'issue de l'étude de leur dossier, ils ne seront plus que trois à avoir l'autorisation de déployer leur flotte dans l'espace public pairsien.

«Avec cet appel d’offres, nous renforçons la régulation des trottinettes en flotte libre, déjà à l’œuvre depuis 2018», résume Christophe Najdovski, l'adjoint à la mairie de Paris chargé des transports et de l'espace public, qui affiche «l'objectif : zéro trottinette sur les trottoirs».

D'ici au printemps, trois opérateurs seront ainsi désignés, chacun contraints de déployer une flotte maximum de 5.000 engins. Avec 15.000 emplacements de stationnement dédiés crées par la municipalité parisienne, «l’espace public sera mieux organisé» espère l'élu.

TROIS CRITÈRES À RESPECTER

Et le cahier des charges de la municipalité était strict, afin de mettre fin au «bordel généralisé» dénoncé par Jean-Louis Missika, l'adjoint chargé de l'urbanisme. Trois critères étaient en effet à respecter : la sécurité des usagers, la responsabilité environnementale de l'entreprise ainsi que l'aspect opérationnel de leurs activités.

«Les candidats retenus le seront notamment au regard de ce qu’ils proposent sur la sécurité des usagers et la responsabilité environnementale de l’entreprise», a en effet ajouté l’élu. A savoir que les opérations de gestion, de maintenance et de recharge du parc seront aussi étudiées. Et tous affichent leur désir d'être sélectionnés.