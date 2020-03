Dernier jour pour s’inscrire sur la plate-forme Parcoursup

Le temps presse pour les lycéens et étudiants en réorientations. S’ils souhaitent rentrer dans l’enseignement supérieur, ils ont jusqu’à ce soir, jeudi 12 mars, à 23h59 pour s’inscrire sur la plate-forme et formuler leurs vœux pour la rentrée prochaine.

Il est temps pour eux de valider les dix vœux de formation dont ils disposent, sans avoir à les classer par ordre de préférence. Ils auront jusqu’au 2 avril pour finaliser et compléter leur dossier. Pour chacune des formations choisies, les candidats devront rédiger un «projet de formation motivé», soit une mini-lettre de motivation, qui sera examiné par le personnel de chaque établissement.

Les candidats qui choisiront les licences de droit ou de sciences devront également répondre à un test obligatoire. Ce test, s’il n’est pas déterminant dans le processus de recrutement, sert à donner aux candidats un aperçu des attendus pour chaque formation, et des enseignements qu’ils suivront dans cette filière.

Nouveauté de la rentrée 2020 : pour accéder aux études de médecine, deux voies s’ouvrent désormais aux lycéens. C’est la fin de la fameuse PACES (première année commune aux études de santé), comme l’avait promis le président Emmanuel Macron avec la fin du numerus clausus. Les candidats doivent à présent s’inscrire en PASS, pour Parcours d’Accès Spécifique Santé, ou en dans une licence classique (droit, lettres, économie-gestion) avec option «accès santé».

MANQUE DE TRANSPARENCE

Fin février, la Cour des comptes a pointé le manque de transparence dans le processus de sélection des candidats. Seul 1% du code source de Parcoursup a été rendu public, et les critères de sélections restent flous. «Les commissions d’examen des vœux constituent ainsi une étape charnière, même si leur classement est susceptible d’être ensuite modifié. Leur importance pour l’avenir des jeunes appelle un fonctionnement homogène et transparent, et les paramètres sur lesquels elles s’appuient pour statuer doivent être clairement énoncés et connus des candidats» peut-on lire dans le rapport.

Selon les sages de la rue Cambon, les «attendus» formulés pour chaque formation sur la plate-forme ne sont pas assez précis, et «peinent encore aujourd’hui à livrer des informations réellement exploitables.» Ils regrettent également sur le lycée d’origine soit pris en compte dans l’examen des dossiers, en faisant un critère discriminatoire.

La Cour recommande donc l’anonymisation du lycée d’origine, et une publication des «algorithmes locaux» utilisés par les commissions d’examen de l’ensemble des formations. Des conclusions qui confortent les opposants à la réforme d’accès à l’enseignement supérieur initiée en 2018. Pour la présidente de l’Unef, Mélanie Luce, interrogée par l'AFP, ce rapport «ne fait que confirmer tout ce que l’on décrit depuis le début, à savoir des critères de sélection obscurs qui ne font que créer de la stigmatisation.»

Le syndicat étudiant Unef a d’ailleurs obtenu la saisine du Conseil constitutionnel sur ce dossier.