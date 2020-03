Municipales à Paris : Anne Hidalgo en tête à 26% au premier tour, selon un sondage

Anne Hidalgo bien partie pour un second mandat à la mairie de Paris ? La maire sortante, de nouveau candidate dans la capitale lors des élections des 15 et 22 mars, arriverait en tête du premier tour (26%), devant Rachida Dati (24%) et Agnès Buzyn (18%).

Dans cette enquête exclusive, réalisée par Ifop-Fiducial pour CNEWS et Sud Radio, Anne Hidalgo est la seule parmi les favoris du scrutin à gagner des points (+2%) par rapport au précédent sondage, réalisé fin février. Quant à la candidate LR, elle perd un point. La liste La République en marche (LREM), menée par Agnès Buzyn, en perd deux.

Egalement en perte de vitesse dans les sondages, Cédric Villani arriverait en cinquième position avec 7,5% (-0,5%), derrière la liste Ecologie Les Verts de David Belliard (11%), qui conserve le même pourcentage que lors de la dernière étude.

Autre enseignement de l’enquête, Anne Hidalgo possède la base la plus sûre. En effet, 81% des personnes qui comptent voter pour elle se disent sûrs de leur choix, soit six points de plus que Rachida Dati (75%).

L’étude s’est également penchée sur le second tour. En cas d’accord entre la liste d’Anne Hidalgo et celle d’EELV, la maire sortante conserverait son poste (41%), devant Rachida Dati, sans alliance selon le sondage. A la troisième position de la triangulaire, une potentielle alliance entre Agnès Buzyn et Cédric Villani récolterait un peu plus d’un quart des votes (26%).

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1.101 personnes, représentatif de la population parisienne, âgée de 18 ans et plus. 991 personnes sur les listes électorales ont été interrogées.