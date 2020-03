Paris : la pratique du vélo tient toujours la route

Depuis la rentrée de septembre 2019, la pratique du vélo a explosé à Paris, notamment grâce à l'ouverture de nouvelles pistes cyclables mais pas que... La grève contre la réforme des retraites, qui avait considérablement affecté la bonne marche des transports en commun franciliens, a aussi largement contribué à cet essor.

Un véritable boom qui s'est concrétisé en chiffres, puisque ce jeudi 12 mars, le totem installée sur la piste cyclable de la rue de Rivoli au niveau de l'Hôtel de Ville a dépassé la barre symbolique du million de passages comptabilisés depuis sa mise en place, le 4 septembre dernier. Chaque jour, ce sont entre 7.000 et 8.000 passages qui sont comptabilisés à cet endroit précis.

«Quand vous faites des pistes cyclables, les cyclistes sont au rendez-vous», résume Christophe Najdovski, l'adjoint à la mairie de Paris chargé des transports et de l'espace public. Plus concrètement, la municipalité parisienne assure que «la pratique du vélo a augmenté de 131 %, entre le mois de janvier 2019 et celui janvier 2020».

De fait, les infrastructures cyclables sont passées de 700 km à plus de 1.000 km sur la dernière mandature. Soit une augmentation de 40 % du linéaire. «Nous avons mis l'accent sur la qualité du réseau, avec des pistes continues et sécurisées, notamment sur les grands axes parisiens tels que la rue de Rivoli et le boulevard Sébastopol», se réjouit l'élu, qui ajoute que «ces infrastructures ont tiré la pratique vers le haut».

«Les grèves ont également boosté la pratique du vélo», explique l'adjoint chargé des transports. Car aujourd'hui, selon lui, même si la grève a pris fin, les Parisiens qui se sont mis au vélo à l'époque continuent à l'utiliser. Pour Christophe Najdovski, «l'ambition est que toutes les rues soient cyclables», soit avec un aménagement sécurisé sur les grands axes, soit grâce à la limitation à 30 km/h et au double-sens cyclable dans les rues secondaires.

Et beaucoup reste encore à faire. Un avis partagé par l'élu : «il est évident que la prochaine mandature devra amplifier le mouvement et continuer à réaliser des infrastrcutures cyclables, tant on voit qu'elles sont indispensables [...] et surtout si on veut éviter les embouteillages de cyclistes».

Quoi qu'il en soit, il est désormais possible de suivre l'évolution de la pratique en direct, puisque quatre totems ont déjà été installés à Paris (rue de Rivoli (4e), boulevard Sébastopol (3e), Cours-la-Reine (8e) et quai d'Austerlitz (13e), et qu'un cinquième devrait bientôt arrviver quai de la Marne (19e).