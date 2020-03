Réforme du bac : Le calendrier de la deuxième session du contrôle continu assoupli pour les élèves de Première

Le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, a annoncé, ce jeudi 12 mars, l'assouplissement du calendrier de la deuxième session du contrôle continu, pour les élèves de Première, afin de leur assurer une «durée d'aprentissage suffisante».

«Les épreuves de la deuxième session pourront se dérouler, au choix des établissements, à partir du 20 avril, comme initialement annoncé, et jusqu'au mois de juin», explique un texte du ministre. A l'origine, les épreuves pouvaient durer jusqu'à la fin du mois de mai.

Un allongement du délai, qui accorde davantage de souplesse dans l'organisation des épreuves aux lycées, censé aider les lycéens : «Cela assurera aux élèves une durée d'apprentissage suffisante entre les deux séries d'épreuves, tout en leur garantissant un accès à leurs copies et à leurs notes avant la mi-juillet».

De plus, la Banque nationale de sujets (BNS), qui sert de base pour les énoncés des épreuves, «sera ouverte à tous les professeurs pour faciliter le travail commun», affirme Jean-Michel Blanquer. Elle sera également accessible au grand public, afin que les élèves et leurs familles puissent en prendre connaissance.

Une réforme qui fait parler d'elle

Lancées le 20 janvier, via la réforme du baccalauréat, les épreuves, baptisées «E3C», sont contestés par de nombreux élèves et professeurs. Elles ont été perturbées dans des dizaines d'établissements, notamment à Paris. Certains lycées ont alors préféré reporter ces épreuves. Réparties en trois sessions, sur les années de Première et Terminale, les épreuves E3C comptent pour 30 % de la note finale.