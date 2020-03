La semaine de Philippe Labro : les leçons de l'épidémie, l'étude d'une génération

Philippe Labro est écrivain, cinéaste et journaliste. Chaque vendredi, pour CNEWS, il commente ce qu'il a vu, vécu et observé pendant la semaine. Un bloc-notes subjectif et libre.

Mardi 10 mars

Il est 12h42 lorsque, en direct, le président de la République, Emmanuel Macron, parlant de l’épidémie du coronavirus prononce la phrase : – Nous n’en sommes qu’au début. C’est dit, c’est acquis. Depuis cette minute, tout a encore un peu plus évolué en France. Et ce sera tous les jours le cas.

Face à cette réalité de l’événement, tentons de tirer quelques conclusions très provisoires. Toute crise est révélatrice. Celle-ci permet plusieurs observations : 1. Ce qui se passe en Italie est éminemment catastrophique. Il faudra sans doute que l’Europe tienne ce pays à bout de bras. La Banque centrale européenne (BCE) va jouer un rôle majeur. C’est un test pour Christine Lagarde. Il est difficile de faire des comparaisons, mais les mesures qu’Emmanuel Macron doit annoncer seront peut-être similaires à celles de l’Italie. Il y a une grande différence : nous avons un Etat, il est organisé, il a un directeur général de la santé – ce n’est pas le cas en Italie – un ministre crédible, un gouvernement qui fonctionne.

2. La psychose actuelle est alimentée par l’imbécillité des réseaux sociaux. Ce n’est pas très difficile de le comprendre et de le juger. Mais cette psychose est due aussi à ce que l’on appelle «l’infodémie» : on parle presque trop du virus, on oublie ou bien on néglige ce qui se passe dans le reste de l’actualité.

3. Que se passe-t-il, par ailleurs ? Des choses capitales : d’abord la guerre sur le prix du pétrole. Les décisions du prince saoudien, Mohammed ben Salmane, ont bouleversé la donne. Avoir autant baissé le prix et augmenté sa production provoque des réactions en chaîne dans le monde du pétrole texan. La Maison Blanche maîtrise- t-elle le sujet ?

4. Et d’ailleurs, que maîtrise donc Donald Trump ? Je suis de près la presse américaine, et il semble que le président américain ne contrôle pas son discours. Il tweete sans cesse contre Obama et à propos du coronavirus, qu’il a voulu d’abord minimiser, et dont il prétend tout comprendre. Il a même osé dire : – Les médecins sont étourdis par mon sens scientifique. Il a beau accuser l’Europe d’avoir propagé le coronavirus et interdire les vols en provenance de notre continent, dans cette affaire, il a eu tout faux depuis le début. Un événement considérable vient de se produire, et crise du virus ou pas, nous devons bien le peser : Joe Biden vient de remporter la primaire démocrate du Michigan – c’est un grand tournant. L’ancien vice-président de Barack Obama est dorénavant super-favori pour devenir le candidat du Parti démocrate à la convention de juillet. Si tout continue à ce rythme, il est en situation de battre Donald Trump en novembre.

Jeudi 12 mars

Parlons d’autre chose. On publie depuis deux jours une étude à propos de la génération Z, réalisée par Vivendi Brand Marketing. La génération Z, ce sont les jeunes nés entre 2000 et 2012. Elle représente 32 % de la population mondiale. Cette étude nous révèle des carac­téristiques passionnantes :

1. La capacité moyenne d’attention de cette génération est de 8 secondes.

2. Elle est connectée. 72 % sont sur les réseaux sociaux. Elle consulte deux, trois ou quatre écrans à la fois.

3. Elle est inclusive, tolérante, et ne supporte pas la discrimination.

4. Elle est anxieuse, puisque connectée en permanence et sans filtre au monde.

5. Elle recherche l’authenticité.

6. Enfin, très bonne nouvelle : la génération Z ne veut pas trop dépendre du digital et revient à l’usage du livre papier – un membre sur quatre trouvant «cool» l’objet qu’est un livre et cela bien plus qu’une liseuse.

Si l’on en croit les conclusions de plus de 60 rapports utilisés pour cette étude, il ressort quelque chose de fascinant : vos enfants, nos petits-enfants, sont peut-être capables d’affronter les surprises du monde avec sagesse. Suivons-les avec attention, ils sont l’avenir, bien au-delà des effets du coronavirus.