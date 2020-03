Mariés depuis 60 ans, ils meurent du coronavirus à 2 heures d'intervalle

Mariés depuis soixante ans, Severa Belotti, 82 ans, et Luigi Carrara, 86 ans, sont morts à deux heures d'intervalle après avoir contracté le coronavirus.

Leur fils, Luca, leur a rendu hommage sur les réseaux sociaux et évoqué leur histoire dans la presse transalpine. «Ils ont passé huit jours avec 39 de fièvre. Le médecin n'était pas disponible, les pompiers ne venaient pas. Je ne suis pas en colère contre eux, je les comprends et je ne peux que les remercier parce qu'ils ont essayé de les sauver», a-t-il confié au journal «Corriere della Sera».

«I miei genitori sono morti soli, uccisi dal virus lo stesso giorno» https://t.co/Ce8rGC06H0 pic.twitter.com/vmLYfbjzn6 — Corriere della Sera (@Corriere) March 12, 2020

Son père a fini par être hospitalisé samedi 7 mars, sa mère vingt-quatre heures plus tard. Le couple a été soigné dans un hôpital de Bergame saturé et sous-doté, à l'image de nombreux autres établissement de santé du pays. «Ils ne savent plus où mettre les patients, les médecins font probablement une sélection et laissent partir les plus âgés», raconte Luca avant de dresser un constat implacable : «C'est vrai qu'ils étaient vieux. Mais ils allaient bien, mon père, à son âge, ne savait pas ce qu'était un médecin. La vérité est que ce n'est pas une grippe banale, c'est une terrible grippe. Et si vous vous retrouvez à l'hôpital, vous en sortez vivant ou mort».

Vendredi 13 mars, on dénombrait 1.016 décès et plus de 15.000 infections en Italie depuis le début de l'épidémie.