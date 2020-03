Coronavirus : les conseils pour télétravailler avec ses enfants

À partir de ce lundi 16 mars et jusqu'à nouvel ordre, tous les enfants du pays auront école à la maison et environ 30% des salariés seront en télétravail. Voici quelques conseils pour que cette cohabitation ne tourne pas au cauchemar.

La mésaventure de Robert Kelly reste dans toutes les mémoires : en 2017, cet analyste politique discutait des affaires intercoréennes depuis son domicile, en visioconférence avec un présentateur de la BBC, lorsque ses deux jeunes enfants ont fait irruption dans son bureau.

Il y a deux ans, cette situation avait provoqué l'hilarité générale dans le monde entier. Mais dans quelques jours, elle deviendra une réalité pour des centaines de parents, qui redoutent ce ménage potentiellement chaotique.

Imposer des limites

Selon Teresa Douglas, co-auteure du livre «Secrets of the Remote Workforce» («Les Secrets des Salariés à Distance» en français) interrogée par le New York Times, «les enfants penseront toujours à vous comme un parent en premier». D'où l'importance d'instaurer des règles, mais aussi des barrières physiques.

Comme le rappelle le Harvard Business Review, «même les très petits enfants peuvent entendre que papa ou maman travaille dur toute la semaine au bureau parce que cela lui plaît et permet de gagner de l'argent pour prendre soin de toute la famille». Lorsque les enfants auront compris le fait qu'un parent peut avoir d'autres occupations, c'est au tour des adultes de fixer leurs propres règles et de s'y tenir, comme l'instauration d'heures de travail fixes.

Pour Patrick A. Coleman, rédacteur en chef du chef Fatherly qui s'est également confié au New York Times, il est primordial d'installer un espace de travail, si possible derrière une porte fermée. «Si vous commencez à perdre les limites de votre vie professionnelle et de votre vie familiale, cela peut entraîner du stress, non seulement pour vous mais aussi pour la famille», a-t-il estimé.

profiter de leurs heures de sommeil

«À partir de 3 ans, très progressivement, vous allez pouvoir grappiller une, deux, peut-être trois heures de travail par jour. Mais guère plus, sauf à attendre le soir et le retour de la conjointe/du conjoint pour bosser une partie de la nuit», a conseillé Béatrice Kammerer, journaliste, sur Twitter.

Pour les plus grands, Bunmi Laditan, auteure de «Confessions of a Domestic Failure and Dear Mother» («Confessions d'un Échec Domestique et Mère Aimante») conseille de les mettre au lit plus tôt que d'habitude. «J'avais l'habitude de coucher mon enfant de 4 ou 5 ans à 21h et une maman est arrivée comme un ange et m'a dit 'vous manquez cette fenêtre'», a-t-elle explique au New York Times. Avancer le coucher de deux heures lui a ainsi permis de gagner deux heures de travail.

Occuper ses enfants

Contrairement à ce que certains peuvent penser, les vacances de Pâques ne sont pas encore arrivées. Entre deux exercices de mathématiques, les distractions peuvent être nombreuses à la maison.

Pour tenter de les éloigner des écrans, les activités manuelles (coloriage, découpage, cuisine...) restent des valeurs sûres, tout comme les jeux de société et les livres.

faire des pauses

Malgré toutes les précautions mises en place, les enfants ne manqueront certainement pas de solliciter leurs parents au cours de la journée. Dans ce cas, et si l'enfant est insistant, «je laisse tomber ce que j'étais en train de faire vingt minutes le temps de répondre à son besoin immédiat [...] Une fois qu'il a goûté à sa dose d'attention, il est plus facilement raisonnable. Je peux alors retourner à mes moutons... Jusqu'à la prochaine interruption» a conseillé Déborah Laurent, une autre journaliste interrogée par le HuffingtonPost.