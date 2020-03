Quand l'Histoire avait contraint de déplacer le calendrier des élections municipales en France

Alors que l'épidémie mondiale de coronavirus est à l'origine de l'annulation de nombreux événements sportifs et politiques, la question se pose de reporter voire d'annuler les élections municipales en France. Dans l'Histoire, un tel cas de figure s'est-il déjà présenté ? Petit retour dans le passé.

Sur près d'une trentaine d'élections municipales en France depuis 1871, seules trois d'entre elles ont connu un changement de programme : celles de 1919, de 1945 et plus récemment de 2008. Mais aucun report n'était lié à une quelconque épidémie.

Trois exceptions françaises

1919

Le calendrier électoral normal prévoyait des élections municipales en 1916 pour renouveler les conseils municipaux élus lors des dernières élections municipales de 1912, mais la Première Guerre mondiale a chamboulé ce calendrier.

Il a donc fallu attendre la fin de la guerre, après l’armistice, pour que le gouvernement Georges Clemenceau décide de reporter les élections municipales en 1919. Soit sept ans après les dernières élections.

1945

Alors que la Seconde Guerre Mondiale a débuté en 1939, quatre ans après les dernières élections municipales organisées en 1935, impossible d'en organiser de nouvelles en plein conflit. Il a donc fallu attendre dix ans avant la tenue de nouvelles élections, en 1945.

A noter que ce furent les premières élections où les femmes ont pû voter, et se faire élire.

2008

Plus récemment, ce sont les élections municipales prévues en 2007 qui ont été annulées. Cette année-là en effet, l'accumulation des élections présidentielles, législatives et municipales avait poussé le gouvernement à décaler d'un an l'élection des maires de France.

Les élections présidentielles avaient donc eu lieu les 22 avril et 6 mai 2007, les élections législatives les 10 et 17 juin 2007, et les élections municipales avaient été décalées aux 9 et 16 mars 2008.