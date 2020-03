À Bordeaux, l'après Juppé en toile de fond des municipales

Remplacer un maire emblématique n'est pas une chose aisée. Alors quand celui-ci avait pour habitude d'être toujours élu au premier tour depuis 1995 et se retire pour rejoindre le Conseil constitutionnel, sa succession est d'autant plus importante. Pour faire suite à Alain Juppé à la mairie de Bordeaux, trois hommes semblent se partager une élection loin d'être anodine dans la neuvième ville de France.

Pour autant, contrairement à d'autres élections en France, la campagne a été plutôt «fair-play», car le bilan d'Alain Juppé est même salué par l'opposition. L'écologie a été l'un des enjeux les plus discutés dans les programmes, avec notamment la volonté d'une ville «zéro-déchet» pour Nicolas Florian, le candidat Les Républicains, ou encore le développement plus important de pistes cyclables pour l'écologiste Pierre Hurmic (également soutenu par le PS, PCF, PRG, Génération.s, Place Publique...).

Selon le sondage le plus récent réalisé le 20 février par Europe 1, c'est bien Nicolas Florian, successeur naturel d'Alain Juppé qui devrait arriver en tête avec 40% des intentions de votes. Les Bordelais ne le découvrent pas avec cette campagne puisqu'il est le maire officiel de la ville depuis février 2019. Il avait alors pris la place d'Alain Juppé après sa démission.

Mais là où la situation semble se compliquer pour lui, c'est que son adversaire écologiste Pierre Hurmic, soutenu par une majorité de parti à gauche pourrait obtenir 30%, et que l'ancien candidat à la présidentielle Philippe Poutou (NPA - LFI) récolterait 12% des voix.

Si un tel cas de figure se présentait, une triangulaire aurait donc lieu, sauf si l'un des candidats opposés à Nicolas Florian se désistait pour réaliser un bloc de gauche, laissant place à un duel plus serré que prévu au second tour. Les autres candidats qui tenteront d'obtenir la barre des 10% sont notamment Thomas Cazenave (LREM), Bruno Paluteau (RN) et Pascal Jarty (Servir Bordeaux).