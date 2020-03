À Bordeaux, le candidat de la gauche Pierre Hurmic en tête pour succéder à Alain Juppé

Remplacer un maire emblématique n'est pas une chose aisée. Alors quand celui-ci avait pour habitude d'être toujours élu au premier tour depuis 1995 et se retire pour rejoindre le Conseil constitutionnel, sa succession est d'autant plus importante. Pour faire suite à Alain Juppé à la mairie de Bordeaux, c'est le candidat écologiste Pierre Hurmic qui est arrivé en tête au premier tour avec 35,9%.

Soutenu par une majorité de partis de gauche (PS, PCF, PRG, Génération.s, Place Publique...), il a devancé le successeur naturel de l'ancien maire Nicolas Florian (DVD) qui compte 33,4% des voix. Selon les estimations délivrées par Ipsos, deux autres candidats sont en positions de se maintenir : Thomas Cazenave (LREM, 12,9%) et Philippe Poutoux (NPA - LFI, 10,8%).

L'écologie a été l'un des enjeux les plus discutés dans les programmes, avec notamment la volonté d'une ville «zéro-déchet» pour Nicolas Florian, ou encore le développement plus important de pistes cyclables pour l'écologiste Pierre Hurmic.

Le résultat est d'autant plus surprenant que lors du sondage le plus récent réalisé le 20 février par Europe 1, c'est bien Nicolas Florian qui devait arriver en tête avec 40% des intentions de votes devant les 30% de Pierre Hurmic. Le jeu des alliances va désormais se mettre en place pour tenter de récupérer les réservoirs de votes. Cependant, si la tendance se confirme au second tour, cette ville historiquement à droite pourrait bien basculer à gauche pour la première fois de l'histoire de la Ve République.