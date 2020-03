Coronavirus : peut-on être contaminé sans le savoir ?

Alors que la France vient de passer au stade 3 de l’épidémie de coronavirus, beaucoup de Français s’inquiètent et s’interrogent quant à l’existence de porteurs sains du Covid-19, c’est-à-dire, les personnes porteuses du virus mais qui ne développent pas la maladie.

Et pour cause. Les symptômes principaux sont la fièvre, des signes de difficultés respiratoires de type toux ou essoufflement, mais certaines personnes ne présentent aucun de ces symptômes, ce qui de fait complique leur détection.

Ils peuvent alors participer à la propagation de la maladie sans même sans rendre compte. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a déclaré que «80% des gens ne font pas ou peu de symptômes», précisant que c'est donc «un virus qui est asymptomatique ou bénin chez l’immense majorité des Français.»

Il faut toutefois bien faire la différence entre les patients très peu symptomatiques, qui souffrent par exemple seulement d’une petite toux, et ceux complètement asymptomatiques. Car ces derniers sont en réalité peu nombreux.

Selon une une étude du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CCDC) réalisée sur plus de 72.000 patients, le nombre de porteurs asymptomatiques ne dépassait pas 1,2% des cas étudiés.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a confirmé de son côté que «beaucoup de personnes atteintes ne présentent que des symptômes discrets», notamment au premier stade de la maladie.

«Il est donc possible de contracter la COVID-19 au contact d’une personne qui n’a, par exemple, qu’une toux légère mais qui ne se sent pas malade», a-t-elle ajouté, avant de préciser que le risque de contracter le virus au contact d’une personne non symptomatique «est très faible».