Fermetures des restaurants, cafés et bars : la vente à emporter est-elle autorisée ?

Si les restaurants devront garder portes closes jusqu’à nouvel ordre afin de ralentir la propagation du virus Covid-19, les établissements pourront continuer leur activité de vente à emporter.

En effet, face à ses concitoyens trop peu respectueux des mesures de sécurité préventives, le gouvernement a annoncé, ce samedi 14 mars, la fermeture de tous les «lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays», tels que les bars, discothèques, cinémas, ainsi que les restaurants.

Mais cette interdiction ne concerne pas la vente à emporter ni les services de livraison à domicile. «L’ensemble des établissements de cette catégorie (N : restaurants et débits de boissons, ndlr) sont en outre autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter», peut-on lire dans l’Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.

Ainsi, les entreprises telles que Deliveroo et Uber Eats continuent leurs livraisons de plats cuisinés, mais avec prudence. Les coursiers et les restaurants ont en effet reçu un certain nombre de consignes pour limiter les risques. Ainsi, les clients peuvent notamment demander une livraison sans contact.

«Le livreur ouvre alors son sac isotherme et recule de quelques pas. Le client prend ensuite sa commande et rentre chez lui», a expliqué Rodolphe Van Nuffel, le porte-parole de Deliveroo.

De leur côté, les utilisateurs de l'application Uber Eats ont la possibilité de se servir des instructions de livraison pour indiquer de quelle manière ils souhaitent être livrés. Ils peuvent ajouter des instructions telles que : «laisser la commande devant la porte» ou «sonner et laisser la commande dans l'entrée».

Pour rappel, les commerces sont aussi touchés, à l'exception des magasins alimentaires, pharmacies, banques, bureaux de tabac ou encore stations-essence. Les lieux de culte resteront ouverts mais les cérémonies n'auront plus lieu.